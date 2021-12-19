Еда для ума и тела. Как несчастный случай помог открыть лавку необычных масел в Подмосковье

Людмила Савченкова точно знает, как далека дорога к собственному бизнесу, особенно в разгар пандемии. Стать одной из успешных бизнес-леди Подмосковья ей помогли несчастный случай, твердый характер и поддержка семьи.

Сегодня продукцию бренда Sova Oil знают не только в Коломне — еду для ума и тела, как презентует ее основательница бизнеса Людмила Савченкова, можно заказать в любой уголок России и даже за границу. Для тех, кто хочет побольше узнать о полезных продуктах и о своем организме, проходят встречи и семинары.

Как и у каждой успешной бизнесвумен, у Людмилы Савченковой есть свой секрет успеха: быть здоровой, активной, уметь строить взаимоотношения, заботиться, уметь реализовывать себя, увеличивать свой талант и, конечно же, уделять время семье и материнству. Соблюдая эту гармонию, получается главное — быть счастливой.

Источник фото: телеканал «360»

Людмила Савченкова — член подмосковного Союза женщин России и видит своей миссией объединять женщин, учить их такому же балансу между основными опорами их жизни. Она готова на своем примере доказывать, что это возможно, и всегда рада присоединиться к таким же активистам.

Травма привела к маслу

Найти свой путь в бизнесе получается не у всех. Людмила Савченкова занималась декоративными покрытиями и штукатуркой, создавала интерьеры — словом, была успешной и творческой бизнес-леди, у которой есть любимое дело и дружная семья. Однако в дело вмешался случай.

Источник фото: телеканал «360»

Возвращаясь домой с отдыха, Людмила Савченкова задремала на несколько часов в машине. Из-за неудобной позы начались серьезные проблемы с шейным отделом позвоночника. Лечение и восстановление заставило отвлечься от бизнеса — трудно беседовать с клиентом, когда еле стоишь на ногах.

«Получается, когда твое здоровье подкосилось, ты не можешь зарабатывать. У предпринимателя это самая такая болезненная точка — ты не можешь тогда заработать, обеспечить свою семью. Ты начинаешь беспокоиться: начинаются волнения, переживания. Что же сделать? Как вообще решать этот вопрос?» — вспоминала Савченкова.

Ответ сводился к одному: нужно выздоравливать. Тут понадобилась серьезная дисциплина: занятия ЛФК, строгий контроль пищи и даже общения — словом, управление жизнью и временем. Однажды, разыскивая в интернете, каким образом можно себе помочь, Людмила Савченкова наткнулась на статью о сыродавленных ореховых маслах.

Первый пресс в подарок

Тема показалась заманчивой, и Людмила Савченкова принялась читать все, что можно было найти, об этих маслах. Даже отучилась на нутрициолога, чтобы понимать, как влияют на организм те или иные питательные вещества. Такой серьезный подход к делу не оставил близких равнодушными, и они сделали подарок — специальный пресс для масел.

Технология проста: очищенные орехи засыпают в льняной мешок, его укладывают в дубовую бочку и ставят под пресс. Температура не повышается — масло производится методом холодного отжима. Для этого нужно много сырья — например, из одного килограмма льняных семечек получается 120–150 граммов масла.

«Не было такого, что рисуем бизнес-план или действуем как-то. Мы начали давить для себя, пробовать разные масла. У нас еще очень много всяких рецептов, которые мы еще не воссоздали в продажу, в мир. Давили для своих детей, для своей семьи, вовлекли всех близких родственников, а теперь вот вовлекаем всю страну», — рассказала Савченкова.

Возможно, именно потому, что все начиналось как дело для себя, а не как серьезный, продуманный бизнес, удалось обойтись без кредитов и займов. На том самом первом прессе, стоившем 36 тысяч рублей, супруги Савченковы давили масла для себя. На этом же прессе получили первую сертификацию.

Продвижению бренда помогли соцсети

Людмила Савченкова признается: самой сложной задачей было объяснить людям, зачем платить за бутылочку масла, пусть даже сыродавленного, тысячу рублей. Большинство было просто не подготовлено к такому продукту, так как ничего не знали о них и слабо представляли себе его пользу.

Пару раз было желание просто все закрыть и уйти домой, призналась Савченкова. Лавку открыли перед пандемией, в декабре 2019-го, и уже в марте пришел локдаун. После этого пришлось восстанавливаться несколько месяцев: продажи были единичные. Трудно представить, что Sova Oil совсем скоро станет востребованной франшизой.

Источник фото: телеканал «360»

«В первый год совершенно не получалось. Тогда я села и стала тестировать гипотезы. Сидела с бумажкой, писала, какие есть варианты для того, чтобы донести человеку саму мысль. Мы начали дегустации проводить, потом стали выдавать нашим партнерам дегустационные наборы», — рассказала Савченкова.

Это сработало, ведь вкус очень трудно объяснить на словах. Немалую роль сыграла открытость: на страницах в соцсетях можно посмотреть весь цикл производства. На сайте рядом с каждым товаром рассказывается о его пользе для детей и взрослых. Также там продают оздоровительные чаи, кофе и конфеты ручной работы.

Семья, которая всегда поддержит

В семье двое сыновей — младшему шесть лет, старшему уже 16, они с удовольствием помогают родителям и друг другу. Савченкова призналась, что она строгая мама. Она мечтает, чтобы ее сыновья смогли получить только такие привычки, которые делают человека моложе и веселее, стараясь показать это на собственном примере.

Источник фото: телеканал «360»

Главным же помощником в бизнесе Людмила Савченкова назвала своего мужа. По ее словам, главное — правильно распределить, кто за что отвечает. Ведь если есть разделение зон ответственности, понятно, где и кто главный. В бизнесе нельзя взять и убрать какую-то запчасть: не будет работать механизм.

«Если находить баланс и доверять друг другу, подстраиваться и распределять обязанности, все получится. Это уже на личном опыте: на декоративных покрытиях мы точно так работали, как команда. Так и сейчас, в масле, он тоже является таким ключевым моим опорным человеком, который много функций берет на себя и помогает мне», — рассказала Савченкова.