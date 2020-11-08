Утро принесло еще больше славы для капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. В Сеть «слили» его интимное видео. Однако не он первый, не он последний: в неловкие ситуации попадали многие знаменитости.

Видео Дзюбы

Хакеры взломали телефон футболиста и показали всем видео. На кадрах Дзюба лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. Предположительно, запись сделана в декабре 2019 года.

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко не видит связи между возникшей ситуацией и профессиональной карьерой спортсмена. Он предлагает разделять эти две области. Однако, как выяснилось, последствий не миновать. Дзюба ситуацию пока никак не прокомментировал, но уже закрыл свою страницу в Instagram, а подписчикам ограничил доступ к комментариям. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался вызывать Дзюбу на матчи в ноябре. Он дал игроку время для «нормализации ситуации».

От участия в матче «Зенит» — «Краснодар» Дзюбу не отстранили, но уже лишили капитанской повязки на эту игру.

Мамаев и Алана: экскурсия в ванной

Судя по количеству новостей об очередных «слитых» фото и видео, хакеры особенно любят наблюдать за личной жизнью футболиста Павла Мамаева и его жены Аланы.

По интернету ходила запись, как тогда еще игрок «Краснодара» брился перед зеркалом полностью голым. Видео на смартфон снимала Алана, которая наводила камеру на разные части тела футболиста. Запись «слили», когда Мамаев уже сидел в СИЗО. Причем компромат хакеры разместили в Instagram актрисы Маши Горбань. Злоумышленники подписали видео: «Павел и Алана Мамаевы. Домашние видео, старые эскортные переписки». За два часа его посмотрели 199 тысяч человек.

До этого интернет узнал, как Мамаев занимается сексом с Аланой. На некоторых «слитых фотографиях Алана появлялась одна. Например, был снимок с полностью голой женой спортсмена. На нем она стояла перед зеркалом.

Хакеры не только показали всем фотографии, но и вымогали деньги у семьи Мамаевых. Они требовали 20 тысяч долларов и потом еще каждый месяц проценты от зарплаты. Причем в то время размер годового дохода Мамаева в ФК «Краснодар» превышал два миллиона евро. Футболист не испугался напора злоумышленников и предложил жене не обращать на них внимания: нравится публиковать — пусть тогда обнародуют.

Чумаков на отдыхе

Также спокойно к обнаженке в Сети реагируют певец Алексей Чумаков и его жена, певица Юлия Ковальчук. И это при том, что они неоднократно наполняли интернет голыми снимками. Не по своей воле.

Фотографии пары появились в Instagram их друга и коллеги Влада Соколовского, страничку которого взломали хакеры. На снимке Ковальчук фотографирует себя обнаженной в зеркале. А Чумаков лежит голый на шезлонге.

Супруги с юмором восприняли произошедшее. Они смотрят на это так: подобные фотографии действительно провоцируют всплеск популярности.

Злоумышленники также публиковали ролик, на котором певица удовлетворяет себя. Взломщики выложили пикантную запись на странице модели, телеведущей и посла чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой.

Жены миллионера Якубовского

Супруги предпринимателя из топ-200 богатейших людей Швейцарии тоже показали себя во всей красе. Например, хакеры «слили» фото 12-й жены миллионера Дмитрия Якубовского Ксении Лукаш, с которой адвокат прожил шесть лет. На одном из снимков светская львица делает обнаженное селфи в зеркале. Есть еще один снимок, на нем девушка позировала уже вместе с подругой.

А за несколько дней до этого злоумышленники показали личный интимный архив Валерии Якубовской, которая тогда еще была его женой. Страница модели, ведущей российского представительства телеканала World Fashion Channel за 20 минут заполнилась фотографиями. На них девушка изображена голой и в компрометирующих позах. На нескольких эротических снимках модель позирует беременной.

Королева и звание заслуженной артистки

А вот певица Наташа Королева не так спокойно отреагировала на тех, кто чересчур интересуется ее личной жизнью, что даже пообещала судиться.

Злоумышленники украли и взломали телефон ее мужа Тарзана, когда он ехал на поезде в Санкт-Петербург. На снимках и видео в довольно откровенном виде изображена и сама певица, и муж-стриптизер.

Сама исполнительница «Маленькой страны» отреагировала на ситуацию без доли стеснения. Ей было несколько неловко только потому, что видео мог увидеть ее сын. Тем не менее Королева тогда назвала «слив» правонарушением. И она говорила, что будет судиться с интернет-изданием, опубликовавшим ее интимные фото.

Эротические снимки задели депутата Госдумы Виталия Милонова. Причем так сильно, что он предложил отобрать у Королевой звание заслуженной артистки, запретить ей участвовать в ряде мероприятий и выступать вместе с детьми, например с ансамблем «Непоседы». Он напомнил, что обладатели такого звания должны нести в общество мораль и знать о приличиях.

Волочкова против Дзотова

Интернет рассматривал и голое тело Анастасии Волочковой. На видео балерина занималась сексом с бизнес-блогером Черменом Дзотовым.

Хакеры якобы взломали его страницу уже во второй раз и разместили видео в Сети. Судя по скриншоту переписки бизнесмена со злоумышленниками, блогера заставляли перечислить 20 тысяч рублей. Некоторые подписчики Дзотова во «ВКонтакте» посчитали все это самопиаром, а переписку — фейком. Блогер же пообещал с помощью детективов найти виновных, которые взломали все соцсети за полгода до «слива» материала.

Не поверила бывшему жениху и сама балерина. Она считала, что тот просто хотел пропиариться на ее имени.

Несмотря на ее слова, Дзотов сожалел о случившемся. Он уже больше года не общался с Волочковой, но все равно не хотел испортить отношения. «Все, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет», — прокомментировал тогда блогер.

Эмма Уотсон в ванной и примерочной

Интернет интересует не только обнаженка российских звезд. В Сеть попадали и фотографии британской актрисы Эммы Уотсон. Хакеры показали всем звезду «Гарри Поттера» в ванной. А еще они представили на всеобщее обозрение снимки из примерочной, на которых актриса надевает купальники.

После этого Уотсон начала готовить иск в суд. Британка заявила, что на снимках в ванной не она. Однако блогеры сравнили фотографии и заявили, что на снимках все же точно Уотсон. К счастью, эта история никак не отразилась на карьере молодой актрисы.