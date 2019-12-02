«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Итог встречи — 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Правда, автогол забил защитник красно-белых Илья Кутепов. Но произошло это сразу после удара нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Такой поворот игры спровоцировал негодование некоторых болельщиков «Спартака», и в адрес Дзюбы полетели нецензурные оскорбления. Форвард «Зенита» в долгу не остался, и после матча ответил своим «недоброжелателям», назвав их «фашистами». Подробнее о том, что произошло во время матча «Зенит» — «Спартак», и почему все снова вспомнили игру сборной России против команды Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 — в материале «360».

Первый тайм. Автогол

Петербургский клуб «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась счетом 1:0.

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Правда, победу сине-бело-голубым принес защитник красно-белых Илья Кутепов. На 21-й минуте первого тайма он забил автогол. Этому моменту предшествовал удар нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

После этого с гостевого сектора последовала незамедлительная реакция некоторых болельщиков «Спартака» — в адрес Дзюбы полетели нецензурные оскорбления. Фанаты так громко их скандировали, что на стадионе пришлось включить глушилки.

Но это еще не все: болельщики красно-белых вывесили оскорбительный баннер в адрес нападающего сине-бело-голубых. На плакате повторялись фразы, которые фанаты выкрикивали на выездном матче сборной России с командой Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

Второй тайм. Ругань в «Спартаке»

Во втором тайме матча против «Зенита» футболисты «Спартака» Лоренцо Мельгарехо и Джано Ананидзе повздорили между собой.

Все произошло после того, как в середине тайма парагвайский полузащитник в грубой форме что-то высказал одноклубнику, после чего Ананидзе боднул товарища по команде. До драки дело не дошло, но болельщики не смогли обойти вниманием этот момент в игре.

Задержания перед матчем

Перед матчем 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» стало известно о массовых задержаниях болельщиков красно-белых в Санкт-Петербурге.

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По информации ряда СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, предположительно, задержанным болельщикам вменяют мелкое хулиганство.

Правоохранители задержали 81 фаната «Спартака» и пятерых болельщиков «Зенита», сообщал ТАСС. О таком же числе задержанных рассказали и другие СМИ. В то же время собеседник РИА «Новости» сообщил о 150–200 задержанных болельщиках красно-белых. По его сведениям, фанатов остановили за мелкое хулиганство во время ночных рейдов в барах и на улицах Петербурга.

Официального подтверждения данным пока нет. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяют полученную информацию.

Ответ после матча

Форвард «Зенита» не смог проигнорировать оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в матче между клубами.

Видеозапись с реакцией Дзюбы на нецензурные выражения со стороны болельщиков «Спартака» опубликовал журналист Дмитрий Егоров в своем Instagram-аккаунте.

Дзюба назвал этих футбольных фанатов «фашистами», подчеркнув, что это касается только тех, кто выкрикивал оскорбления в его адрес, а не всех болельщиков красно-белых. Также форвард сине-бело-голубых отметил, что его это не задело, так как главное в сегодняшнем матче — победа «Зенита».

«Одни лают и хрюкают, вторые — выигрывают», — сказал Дзюба, проходя мимо Бранислава Ивановича в микст-зоне. От других комментариев нападающий отказался, посоветовав всем недоброжелателям «смотреть на табло».