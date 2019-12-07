«Джуманджи: Новый уровень» разделил людей на два лагеря

Несколько лет назад компания Sony, объявив о съемках новой части фильма «Джуманджи», получила негативную реакцию. Тысячи людей были разгневаны: первая часть держалась на Робине Уильямсе, а после его смерти просто кощунственно выпускать продолжение. Впрочем, так думали не все. И теперь, когда «Джуманджи: Новый уровень» вышел на экраны, мировое сообщество разделилось на два противоположных лагеря.

Мировая премьера «Джуманджи: Новый уровень» состоялась 4 декабря 2019 года. В России этот фильм впервые покажут лишь 12 декабря. И пока граждане нашей страны томятся ожиданием, социальные сети пестрят комментариями счастливчиков, уже посмотревших картину в своих странах.

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«Джуманджи: Зов джунглей» был воспринят зрителями достаточно прохладно. Да, классический первый фильм был переосмыслен. Да, по отношению к оригиналу сценаристы и режиссеры поступили весьма уважительно. И даже вставили пасхалку, которую заметили многие поклонники первой части. «Зов джунглей» назвали приятной комедией с духом приключений, но восторга фильм не вызвал. Критики отмечали, что хорошие сборы были лишь из-за того, что многие помнят и любят оригинальную ленту. Тем не менее, «Джуманджи: Зов джунглей» имел коммерческий успел, а потому сиквел был неизбежен.

И вот, в конце 2019 года на экраны этот самый сиквел наконец вышел. Джек Блэк, который исполнил роль профессора Шелдона, не внушал оптимизма. Актера многие считают вышедшим в тираж, а потому не слишком интересным. Зрители морально готовили себя к напрасно потраченным двум часам в кинотеатре. И обдумывали рецензии для соцсетей типа «Ну да, был, ставлю в списке фильмов галочку» или «Посмотрел. Ничего особенного». Но все оказалось иначе! Большинство комментариев о фильме не просто позитивные, а восторженные.

«Только что вернулся с „Джуманджи: Новый уровень“. Все, что должен сказать: если вам понравился первый фильм и вы любите Дэнни ДеВито, то картина вам понравится».

«Дэнни ДеВито должен появляться в большем количестве фильмов!» — написала пользовательница Twitter Sarah O’Conell.

«„Джуманжи: Новый уровень“ был действительно очень хорош! Я не могу передать, насколько они улучшили историю и персонажей. Особый привет Джеку Блэку и Кевину Харту. Восторг!»

«Это не идеальный фильм, но отличная семейная картина для рождественских каникул. И если „Звездные войны“ вам не по душе, „Джуманджи“ прекрасно подойдет для семейного кинотеатра», — оставил свой отзыв пользователь cineworld.

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Пользователь с ником a-zarkin написал о том, что этот фильм стоит того, чтобы посмотреть.

«Я действительно поражен тем, как взаимодействует между собой актерский состав. Черт, это было здорово», — написал зритель в Twitter.

Источник фото: Twitter

Но, увы, далеко не все в таком восторге. Оригинальный фильм 1995 года считается классикой, на которой выросло уже не одно поколение. Немало зрителей, посмотрев «Новый уровень», написали, что до классики сиквел сильно не дотягивает.

«Когда подруга сказала, что мы будем смотреть „Джуманджи“, я обрадовалась. Люблю этот фильм с детства, всегда пересматриваю под Рождество. Как же я удивилась, когда поняла, что мы идем в кино смотреть новый „Джуманджи: Новый уровень“. А как же рождественская классика?» — поделилась эмоциями Nicola Rimmer.

«Так как в этом фильме есть Кевин Харт, он должен быть полон черных ляпов. Тоскливо!» — отметил Staffilad.

Кое-кто из пользователей написал, что фильм им абсолютно не понравился. Но эти негативные комментарии тонут в тысячах восторженных отзывов. Даже каких-то мемов и саркастических замечаний на просторах соцсетей днем с огнем не найти. Восторг и только восторг.

«Я был вынужден посмотреть сиквел сегодня. И я полюбил его против своей воли и всякого здравого смысла. Не могу дождаться продолжения! И я хочу подружиться с Карен Гиллан», — написал пользователь Conoroneill15.