Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон может занять место генсека НАТО — его однопартийцы готовы хоть сейчас заявить его кандидатом. Украинцы готовы подарить гражданство и кресло в Раде. Однако британец, похоже, планирует вернуться на пост премьер-министра. На Украине опасно, в НАТО может не пустить Франция, а в Соединенном Королевстве всего-то главное — не любить Россию и слушаться США.

НАТО ждет

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен прощаться с политической карьерой. В сентябре этого года свой пост должен был покинуть нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, кстати, бывший премьер Норвегии. Однако из-за кризиса на Украине выборы главы Североатлантического альянса перенесли на 2023 год. Именно на этот пост хочет предложить одиозного британского политика партия консерваторов Соединенного Королевства. Последний раз НАТО руководил британец лорд Робертсон в 1999 году.

Считается, что своей поддержкой Джонсон обязан главным образом своим антироссийским позициям, а также дружбе с США и доверию со стороны стран Балтии. Консерваторы заявили, что к моменту выборов на пост генсека НАТО у Джонсона будет время «перезарядить свои батареи». Член парламента Ричард Дракс отметил, что «любой выдающийся британец был бы отличным выбором», и заверил, что охотно поддержит экс-премьера, сообщила британская газета The Daily Telegraph.

А вот бывший глава британской армии лорд Ричард Даннатт прямо назвал Джонсона позором нации. Кадровый военный заявил, что не может поддержать Джонсона из-за «отсутствия честности, отсутствия доверия», и добавил, что выставлять подобную фигуру на международной арене можно только для новых насмешек: «Он позор нации». Также аналитики отмечают, что для назначения на пост генсека его кандидатуру должны единогласно поддержать все страны — члены НАТО. Однако Франция, скорее всего, выступит против.

Источник фото: РИА «Новости»

Украинская поддержка есть, но она не нужна

СМИ отдельно отмечают, что лучшие рекомендации Джонсону сможет дать президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, в Верховной раде горячо поддержали британского политика и даже настаивали, чтобы он непременно возглавил Североатлантический альянс. Украинский депутат Алексей Гончаренко также заявил, что экс-премьер Великобритании лучше Столтенберга понимает проблемы, с которыми сталкиваются НАТО и Запад. Ранее этот же депутат собирался отобрать у России Кубань, писал «Укринформ».

Помимо комплиментов экс-премьеру Великобритании, на Украине в его честь назвали улицы и пирожное, сделали почетным гражданином Одессы и изобразили в виде казака. Кроме того, Зеленского просят выдать украинский паспорт Джонсону, который, кстати, сменил фамилию в соцсетях на Джонсонюк. После получения гражданства британца предлагают сделать украинским премьер-министром.

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Однако, несмотря на щедрые авансы с Украины, Джонсон все еще надеется вернуться в большую политику, конкретно — на пост лидера Консервативной партии. В частной беседе с соратниками экс-премьер заявил, что хочет принять участие в следующих выборах в Великобритании и надеется, что сможет остаться на посту премьер-министра.

Антироссийской риторика — залог успеха

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Институт Европы РАН Олег Охошин в разговоре с «360» отметил, что принимать Украину в Североатлантический альянс в ближайшее время никто не собирается, поэтому рекомендации украинского президента Владимира Зеленского и поддержка украинских депутатов едва ли что-то решат.

«У Бориса Джонсона есть большие шансы получить рекомендации от своих однопартийцев на фоне жесткой антироссийской внешней политики Великобритании. Как мы знаем, нынешний министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая может занять пост лидера Консервативной партии, тоже следовала антироссийской риторике. То есть в целом такие настроения превалируют среди британских консерваторов», — рассказал Охошин.

Он подтвердил, что при этом Джонсон действительно может не получить поддержку со стороны других стран, которые входят сейчас в блок НАТО. Дело в том, что международный авторитет Великобритании пошатнулся после Brexit — выхода из Евросоюза. Из-за этого отношения со странами ЕС уже не такие, как были пять-шесть лет назад: Соединенное Королевство больше не воспринимается как равноправный партнер европейских государств. Это серьезно повлияет на выбор главы Североатлантического альянса.

«То, что кандидатуру Джонсона могут блокировать именно французы, обусловлено давним историческим противостоянием. Франция долгое время видела Великобританию как основного соперника на европейском континенте и государство, которое мешало европейской интеграции. Пока достаточно сложно сказать, какую еще кандидатуру могут предложить на место генсека НАТО. Сейчас рано делать прогнозы, все еще не раз может поменяться на фоне спецоперации на Украине и энергетического кризиса в Европе», — пояснил Охошин.

Фронтмены меняются — курс остается

Писатель и общественный деятель Николай Стариков отметил, что публикации в The Daily Telegraph и других газетах Великобритании всегда являются одним из возможных вариантов дальнейшего развития событий. Вполне возможно, что Джонсон возглавит НАТО, для экс-премьера это было бы даже повышением. Наказывать его в принципе не за что, пар в избирательной системе страны выпущен, верный солдат королевы направляется на новый фронт.

Джонсон может сменить на посту главы НАТО такого же бывшего премьера, только Норвегии. Это Йенс Столтенберг, который уже давно хочет стать главой Норвежского центрального банка. Мы наблюдаем круговорот неких персон из одного и того же круга, которые ходят по этому самому кругу и занимают различные посты. Можно добавить еще Марио Драги, бывшего главу Европейского центрального банка, — он до последней недели был премьер-министром Италии. В советский период это все называлось номенклатура Николай Стариков писатель, общественный деятель.

Стариков уточнил, что экс-премьер Великобритании не является самостоятельной фигурой, а лишь проводит политику — он фронтмен определенного политического курса. Сейчас фронтмена меняют, но вместо русофоба Бориса Джонсона придет русофоб Лиз Трасс, так что курс останется неизменным. В крайнем случае придет русофоб Риши Сунак, который будет комплементарен, например, к Индии, и его этническое происхождение, как считают в Лондоне, поможет оттаскивать Индию в сторону от России.

В целом же курс Соединенного Королевства останется прежним: конфронтация с Россией, организация конфликтов и хаоса, сказал писатель. Вопрос «Чего ожидать от Бориса Джонсона?», по сути, равнозначен вопросу «Чего нам стоит ждать от Великобритании и Соединенных Штатов Америки?». В России ответы знают.