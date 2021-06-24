В Испании найден мертвым Джон Макафи. Он создал антивирус McAfee, был участником скандалов, связанных с наркотиками и продажей оружия, умудрился поссориться с правительством целой страны, уклонялся от налогов и женился на отставной проститутке. Считается, что Макафи покончил с собой, но он неоднократно предупреждал, что не планирует самоубийство и что США постараются его убить.

Создатель популярного антивируса родился в 1945 году в небольшом городке Шотландии. Мальчик с детства показывал хорошие способности к точным наукам. Суицид отца-алкоголика не стал препятствием для приличного образования — в 1967 году он получил степень бакалавра математики местного колледжа.

На работу Макафи устроился в компьютерную компанию, где изучил программирование. Потом он перешел в новую контору. Там Джон на компьютере IBM составлял графики движения железнодорожных составов. В этот период жизни Макафи пристрастился к наркотикам-психоделикам, и они сильно повлияли на психику молодого человека.

Он бросил работу. Позже Макафи говорил, что вся его жизнь — лишь галлюцинация. Он переехал в США и начал работать там, но нигде не задерживался долго, даже в лаборатории космического агентства NASA.

Антивирус, который всех спас

В 1986 году произошла первая в мире вирусная эпидемия на компьютерах. Вирус Brain (англ. — «мозг») создали братья из Пакистана Базит и Амжад Фарук Альви для отслеживания пиратских копий их медицинского программного обеспечения. Макафи понял, что скоро миру понадобится лекарство от многих вирусов, нанял несколько разработчиков и выпустил первый антивирус с названием VirusScan + McAfee.

Антивирус был бесплатным для частного использования. Если же его брала компания, нужно было платить. И это себя оправдало — бизнес заработал, продукт и его создатель были у всех на устах. Макафи охотно раздавал интервью, расписывая угрозу компьютерных вирусов.

Атака компьютерного вируса Michelangelo («Микеланджело») вызвала настоящий переполох. При заражении опасная программа ничем себя не проявляла до 6 марта. А вот в день рождения скульптора Возрождения вирус стирал данные с жесткого диска устройства и выводил компьютер из строя. Michelangelo сделал Макафи миллионером и позволил захватить 67% антивирусного рынка.

Сумасшедший отдых

В 1994 году Джон Макафи продал свою компанию Intel за 100 миллионов долларов и начал развлекаться. Он занимался и пропагандировал йогу, читал лекции и пытался создать мессенджер, купил парк самолетов и старинных автомобилей, построил девять домов, которые наполнил произведениями искусства.

После кризиса 2007–2008 годов, который существенно сократил состояние Макафи, он продал недвижимость и активы. Затем переехал в Белиз, небольшое государство в Центральной Америке с очень гибкой налоговой политикой.

Там Макафи проникся идеей создать из растений новый класс антибиотиков и основал компанию «QuorumEx». А параллельно наладил в Белизе торговлю кофе, сигарами, создал компанию водных такси. Ему также пришлось нанять профессиональных охранников, завести сторожевых псов и менять свой IP-адрес несколько раз в день.

Проблемы и побег

Излишнюю подозрительность Макафи принято объяснять наркотиками, которые преследовали его всю жизнь. Тем более что у нее и самого была лаборатория.

Когда выяснилось, что неподалеку есть деревня наркоторговцев, легендарный разработчик антивируса начал спонсировать местную полицию и пытался подкупить мелких наркоторговцев, чтобы те бросили бизнес. Но все закончилось тем, что в мае 2012 года в дом Макафи с обыском пришла полиция.

Его обвинили в продаже нелицензированных лекарств и незаконной торговле оружием. Но миллионеру удалось отбиться и все обвинения были сняты. Кроме того, власти получили иск за необоснованный арест. Спустя полгода полицейские явились снова: Макафи обвинял соседа, что тот отравил его собак. В ноябре мужчина был найден застреленным.

Макафи обвинил во всем коррумпированное правительство и некоего бизнесмена, которому отказался платить. Чтобы гарантированно не попасть в тюрьму, шотландец решил сбежать из страны. В качестве нового пристанища была выбрана Гватемала.

Это было настоящей спецоперацией: Макафи скрывался от полиции в заброшенных сараях, постоянно менял телефоны, а чтобы запутать власти, нанял двойника, который отправился в Мексику с паспортом КНДР. Лже-Макафи вскоре арестовали, и эту новость мгновенно разнесли по соцсетям и мировым СМИ.

Сам Макафи, перекрасив волосы и бороду, а также изменив форму скул с помощью жвачки, проскочил через пограничный контроль, оказавшись в Гватемале. Там он решил рассказать журналистам о своей невиновности и вскоре был арестован. В полиции Макафи дважды инсценировал сердечный приступ, чтобы дать адвокату время опротестовывать депортацию в Белиз.

В итоге Макафи экстрадировали в США. В Майами он встретил свою любовь, которую повел под венец, — бывшую проститутку Дженис.

Макафи выступал с докладами на конференциях по кибертехнологиям, собирался баллотироваться на пост президента страны, продвигал ICO и увлекся криптовалютой.

Таинственная смерть

Макафи арестовали в Испании 5 октября 2020 года, чтобы потом передать США. Помимо прочего, бизнесмена обвинили в сокрытии яхты, машины, недвижимости и 23 миллионов долларов в биткоинах, а также в оформлении активов на других людей.

По этим обвинениям ему грозило 30 лет тюрьмы. Но 23 июня 2021 года 75-летний Джон Макафи был найден мертвым в тюремной камере в Барселоне. Согласно заявлению Каталонского министерства юстиции, он мог покончить с собой. Обстоятельства и причины смерти магната расследуются.

Версия о самоубийстве вызвала вопросы. Еще в 2019 году Макафи написал в соцсетях: «Поучил сообщение от официальных лиц США, по сути, говорящих: „Мы идем за тобой, Макафи! Мы собираемся убить тебя“. Сделал сегодня татуировку на всякий случай. Если я покончу с собой, то я этого не делал. Меня убили». В октябре 2020 года бизнесмен подтвердил, что не планирует уходить из жизни.