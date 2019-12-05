Чье тело в могиле Джона Диллинджера? «Врага общества №1» запретили эксгумировать

Американский суд запретил эксгумировать тело легендарного гангстера Джона Диллинджера. Бандит несколько раз пытался изменить свою внешность и выжигал себе кислотой отпечатки пальцев, чтобы в будущем его не смогли поймать. Поэтому многие верят, что вместо самого Диллинджера в 1934 году был убит и похоронен его двойник. «360» вспоминает, кем был «враг общества номер один».

В октябре этого года власти штата Индиана дали согласие на эксгумацию останков Диллинджера. Этого требовал его племянник Майкл Томпсон, уверенный в том, что в могиле дяди похоронили другого человека. Администрация кладбища выступила против эксгумации, из-за этого процедуру сначала отложили, а теперь и вовсе запретили.

По официальной версии, агенты ФБР застрелили Диллинджера в 1934 году в чикагском театре Biograph. ФБР считает утверждения Томпсона о том, что у похороненного в могиле Диллинджера человека были другие отпечатки пальцев, теорией заговора. В самой спецслужбе уверены: в чикагском театре в начале прошлого века был убит именно Джон Диллинджер — тому есть достаточно доказательств.

Как Джон Диллинджер стал легендой

Криминальная карьера Диллинджера начиналась весьма посредственно. Ничего не предвещало американскому мальчугану судьбу гангстера, который войдет в историю США как «враг общества номер один».

Джон Диллинджер воровал кур и обносил с приятелями магазины. Он мог бы остаться мелким воришкой, если бы в 1929 году его не посадили в тюрьму на 10 лет за очередное ограбление продуктовой лавки. Диллинджер вышел досрочно — через четыре года, но уже совсем другим человеком, с серьезными связями в криминальном мире и наполеоновскими планами.

В 1930-е годы, когда гангстер развернул свою криминальную деятельность, в США в самом разгаре была Великая депрессия — люди разорялись, вчерашние богачи и брокеры выбрасывались из окон зданий на Уолл-стрит. Диллинджер дважды бежал из тюрьмы, а глава ФБР наградил его званием «врага общества номер один», которое подхватили журналисты.

Власти не могли поймать гангстера — он успевал даже вытащить своих подельников из тюрьмы, возглавляя список самых разыскиваемых преступников Америки. На счету гангстера и его банды нападение более чем на 20 банков и даже четыре полицейских участка, а также 10 убийств. В итоге тому, кто поможет в поимке Диллинджера, пообещали 10 тысяч долларов.

«Кина не будет»

Племянник Диллинджера прежде всего хотел удостовериться, что именно его знаменитый дядя был убит на выходе из театра Biograph. И в том случае, если в могиле все же окажется двойник — с другим цветом глаз и другими отпечатками пальцев, как того и ожидает родня, — Томпсон собирался узнать, как жил Джон Диллинджер после инсценировки собственного убийства и есть ли у него потомки. Более того, Томпсон собирался снимать документальный фильм о Диллинджере, который вряд ли появится в ближайшем будущем, учитывая запрет на эксгумацию.

Сейчас про гангстера снято восемь фильмов, самый известный из них и пока последний «Джонни Д.» (Public Enemies) с Джонни Деппом в главной роли, вышел на экраны в 2009 году. Лента рассказала о конце жизни Диллинджера и ее расцвете, когда он успешно грабил банки, а власти спешно вызывали ФБР, чтобы ликвидировать гангстера.