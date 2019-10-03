От восторга до желания помочь деньгами. «Джокер» в рецензиях мировых критиков

В России сегодня премьера фильма про самого загадочного и безумного злодея — Джокера. В мире она прошла раньше, и уже можно читать рецензии, не боясь спойлеров. Что мировые критики писали о сольнике Джокера — в обзоре «360».

Детище режиссера Тодда Филлипса для многих иностранных изданий подтвердило слоган «Джокера»: «Сделай счастливое лицо», — потому что именно такое впечатление осталось у критиков фильма. На сайте Metacritic авторитетные журналы поставили максимальную оценку ленте, а средняя по всем отзывам — 62 из 100.

Автор The Guardian Хан Брукс оценил «Джокера» на 100 из 100. В его понимании блокбастер Филлипса помогает полюбить монстра. Брукс провел параллель между фильмом об антиподе Бэтмена и картине 70-80-х годов режиссера Мартина Скорсезе.

«Настоящим вдохновением [для Филлипса в „Джокере"] стали фильмы «Таксист» и «Король комедии» — шедевры Мартина Скорсезе, каждый из которых выделяет безвкусную обратную сторону американской знаменитости», — написал Брукс.

«Какой славно дерзкий и взрывной фильм „Джокер“. Эта сказка так же закручена, как и личность человека в центре, выпячивающего идеи и стремящегося к анархии. Нагло разграбив фильмы Скорсезе, Филлипс украл ингредиенты [и внедрил их] во что-то новое», — добавил автор.

Автор журнала Cinevue Джон Блисдэйл заявил, что Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера, создал мастерский образ для фильма, который сам по себе выглядит как «потрескавшийся шедевр».

Джим Вейвода с сайта IGN оценил игру Хоакина Феникса на «Оскар». Он посчитал, что Джокер Филлипса будет работать так же хорошо в одиночку, без атрибутов вселенной DC Comics. «Просто так случилось, что блестящий фильм о вселенной Бэтмена стал глазурью на торте Бэтфаната», — посчитал Вейвода.

Авторы представленных выше отзывов оценили «Джокера» на 100 баллов по системе Metacritic. Далее оценки снизились. Так, The Telegraph поставил 75 из 100, а CNN — 60. Самую низкую оценку поставил журнал Time. Автор Стэфани Зачарек заметила чрезмерное старание в игре Хоакина Феникса, да и вообще довольно жестко отозвалась о ленте.

«Феникс так старается играть, что можно почувствовать пульсацию отчаяния в его венах. Он оставляет тебя с желанием оказать ему помощь на GoFundMe, чтобы ему не пришлось снова проливать столько пота в эту работу. Но его ужасная игра — не полностью его проблема (обычно он превосходный актер. Просто не здесь). <…> Артур (Флек — так в фильме зовут Джокера — прим. ред.) вдохновляет хаос и анархию, но фильм заставляет верить в то, что он начинает революцию, где богатых сметают, а бедные получают все, что хотят и заслуживают, и что грустные парни, которые не могут сходить на свидание, становятся киллерами. Где-то здесь убогая шутка. К сожалению, над нами», — написала Зачарек.

Рецензию «360» на фильм можете прочитать здесь.