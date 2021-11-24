Джина Лоллобриджида осталась без денег из-за сомнительных отношений. Сын пытается оградить ее от мужчин

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида продолжает судиться с сыном за право распоряжаться собственным имуществом в 42 миллиона евро. По ее мнению, она имеет право сама решать, как тратить деньги. Сын Лоллобриджиды в ответ заявил, что лишь пытается оградить маму от альфонсов. Ранее за ее счет уже пытался обогатиться молодой любовник.

Борьба за имущество Лоллобриджиды

По сообщениям Dail Mail, в новом витке борьбы за собственные деньги актриса Джина Лоллобриджида обратилась за помощью к известному по борьбе с мафией адвокату. Она наняла бывшего прокурора Палермо Антонио Ингроию, поскольку готовится к следующему этапу затяжной судебной тяжбы с сыном Милко Скофиком.

Скофик обвиняет 34-летнего помощника своей матери Андреа Пьяццоллу в обмане. Он считает, что тот долгие годы наживается на ней, разводя на различные траты. В октябре Скофик добился решения суда, по которому Лоллобриджида может использовать свои деньги только для повседневных расходов. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут разрешены судебные дела с Пьяццоллой, а те тянутся еще с 2015 года.

Джина Лоллобриджида сейчас

В интервью итальянскому телевидению Лоллобриджида заявила, что ее унижают такими запретами, и потребовала «законного права стареть, не будучи ограбленной». Она подчеркнула, что суд должен позволить ей спокойно состариться и умереть с миром.

«Я этого не заслуживаю. Я не сделала ничего плохого, но [моя семья] злится на меня и не оставляет меня в покое. В моем возрасте я должна иметь немного покоя, но у меня его еще нет. У меня есть право жить и умереть в покое», — говорила она.

Конфликт с Андреа Пьяццоллой

Отношения Лоллобриджиды с Пьяццоллой начались не менее 10 лет назад, когда он стал ее водителем в возрасте 24 лет. Впоследствии он был повышен до разнорабочего, менеджера, а потом и вовсе переехал жить к ней вместе со своим партнером. В течение многих лет ходили слухи вокруг степени их близости. Пьяццолла часто появлялся на церемониях награждения под руку с Лоллобриджидой.

Первые конфликты у членов семьи актрисы с Пьяццоллой начались в 2015 году, когда его обвинили в получении контроля над фирмой Vissi D’arte, которая управляет активами Лоллобриджиды, и использовании ее для продажи трех элитных объектов недвижимости, а также покупки спортивного автомобиля Ferrari.

Джина Лоллобриджида в молодости со своим сыном

Последнее судебное дело касалось 350 предметов искусства и антиквариата на сумму около 300 тысяч евро, которые, как заявила сторона обвинения, Пьяццолла продал без ведома Лоллобриджиды. В преддверии этого дела Скофик обратился в Верховный суд Италии с просьбой заблокировать имущество его матери, чтобы больше ничего не раздавалось в качестве подарков.

В начале октября суд вынес решение в его пользу, узнав, что у Лоллобриджиды ослабленное чувство реальности, что означает, что она уязвима для эксплуатации. Судьи постановили, что, хотя она может контролировать повседневные расходы, ей не следует позволять управлять своими наиболее ценными активами до завершения дела против Пьяццоллы.

Джина Лоллобриджида и Андреа Пьяццолла

Сама Лоллобриджида не раз говорила, что рассматривает Пьяццоллу как своего сына. По ее словам, тот даже назвал свою дочь Джиной в ее честь. Она описала его как удачу и человека, который помог ей двигаться вперед, особенно когда она отдалилась от своего родного сына. Актриса также объяснила, почему он постоянно посещает с ней церемонии награждения. Лоллобриджида не знает английского, а он действует как переводчик.

«Дарить подарки Андреа и его семье — это то, что касается меня и никого другого», — сказала Лоллобриджида в интервью.

Адвокат актрисы Антонио Ингроиа обвинил ее сына в том, что он интересуется здоровьем своей матери только потому, что это касается ее денег. Если бы дело было не в имуществе, то его бы происходящее не заботило. Сам Скофик обвинения отверг.

Запутанное замужество Лоллобриджиды

Это не первый случай, когда человека, близкого к Лоллобриджиде, обвиняют в попытке нажиться на ее имуществе. Ранее актриса обвиняла своего бывшего любовника Хавьера Ригау-и-Рафолса в том, что он обманом женил ее на себе, чтобы получить доступ к ее деньгам.

О своих отношениях с Хавьером актриса рассказала общественности в октябре 2006 года. Как тогда заявляла пара, знакомы они были аж с 1984 года — и все это время были вместе. На момент знакомства мужчине было 23 года, а Джине — 57. Рассказав о своих отношениях, они также объявили о грядущей свадьбе. Мужчина распинался о своей любви к Джине в различных интервью, пока сама актриса отмечала, что поначалу их связывала только страсть, а любовь пришла позже.

Однако через два месяца она отменила свадьбу из-за слишком пристального внимания СМИ. Те якобы постоянно пытались оклеветать Хавьера, лезли в их отношения и все портили. В 2007 году пара мирно разошлась, а Ригау пообещал, что всегда будет любить и уважать свою бывшую невесту.

Джина Лоллобриджида и Хавьер Ригау-и-Рафолс

В 2013 году между бывшими возлюбленными разразился скандал. Выяснилось, что еще в 2010-м Ригау женился на актрисе якобы без ее ведома, воспользовавшись доверенностью, которую она ему давала, а на самой свадьбе использовал ее двойника. Лоллобриджида узнала об этом только в 2013 году из документов, на которые наткнулась в интернете. После этого она тут же подала жалобу в полицию и начала судиться с Ригау в попытке признать брак недействительным.

Ригау своей вины не признавал и говорил, что актриса охотно подписала все необходимые документы и согласилась выйти за него замуж по доверенности, чтобы избежать спектакля в СМИ, и что они были счастливы в браке. Лоллобриджида в ответ заявляла, что бумаги действительно подписывала, но была уверена, что они нужны для решения совершенно другого юридического вопроса. Она также стала отрицать их историю знакомства, говоря, что встретила Ригау только в 2004 году и это было его идеей — соврать об отношениях длиною в два десятка лет, чтобы их союз в глазах публики звучал более серьезно. При этом, как отметил Vanity Fair, в архивах можно найти фотографии пары, датируемые 2000 годом.

В пользу Ригау говорило и то, что адвокат, представлявшая Лоллобриджиду в течение нескольких лет, Джулия Читани выступила с заявлением, что перед церемонией бракосочетания она ездила с Лоллобриджидой в Барселону, где предполагаемая невеста подписала документы, разрешающие брак.

«Я могу вам сказать, что она состоит в законном браке. Мы должны помнить, что Джине 85 лет, поэтому иногда у нее проблемы с памятью», — говорила она.

Лоллобриджида в ответ обвинила Ригау и других людей в сговоре против нее. В 2017 году суд постановил, что обвинения актрисы были необоснованными. Она подала на апелляцию, а в 2019-м брак наконец был аннулирован.