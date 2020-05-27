Телеведущего Джимми Фэллона обвинили в расизме. Но его карьера будет жить

В Сети завирусился скетч двадцатилетней давности. На нем американский телеведущий Джимми Фэллон пародирует актера Криса Рока с черным гримом на лице. Пользователи обвинили ведущего в расизме и попытались объявить ему бойкот. «360» разбирался, почему блэкфейс — это плохо, а Фэллону за это ничего не будет.

Пользователь под ником @chefboyohdear опубликовал в Тwittеr старый скетч из комедийного шоу Saturday Night Livе. На нем известный ведущий Джимми Фэллон копирует актера Криса Рока и шутит про темнокожих. Все это он делает с блэкфейсом, то есть Фэллон изображал Рока с черной краской на лице.

Блэкфейс считается неприемлемым в США и других странах. Раньше его использовали для увековечивания оскорбительных и расистских стереотипов об афроамериканцах. Белые люди вымазывались черной краской, пародируя и высмеивая чернокожих людей. Это был один из способов доминирования над ними.

Этот скетч вызвал волну гнева в социальных сетях, а хештег #jimmyfallonisoverparty (вечеринка Джимми Фэллона закончена — прим. ред.) быстро попал в тренды Twitter. Ведущий не стал медлить и тут же опубликовал извинения на своей странице.

«В 2000 году, во время участия в SNL, я принял ужасное решение спародировать Криса Рока с блэкфейсом. Этому нет оправдания. Мне очень жаль за то, что я принял это, бесспорно, оскорбительное решение, и я благодарю вас всех за то, что держите меня ответственным за это», — написал Фэллон.

Его твит собрал смешанную реакцию. Одни принялись говорить, что это все было двадцать лет назад и извиняться не за что, а другие начали требовать увольнения ведущего.

«Извиняетесь, потому что вас поймали», — написал один пользователь.

Другой заметил интересную деталь. Большинство твитов с защитой Фэллона и принятием его извинений написаны белыми людьми. Хотя то, что он сделал, было оскорбительно по отношению к темнокожим.

Некоторые и вовсе попытались защитить ведущего, сказав, что есть whiteface (белое лицо — прим. ред.) и за него никто не извинялся.

Один пользователь припомнил фильм «Белые цыпочки», по сюжету которого два полицейских-афроамериканца притворяются белыми девушками. Он попытался иронизировать и потребовал извинений перед белыми.

Это так не работает. Белые люди не угнетались сотни лет темнокожим населением, а whiteface не использовался для высмеивания целой расы. Это абсолютно разные вещи, о чем комментатору напомнила девушка по имени Джен.

Вместе с этим стали вспоминать и других знаменитостей, грешивших блэкфейсом. Например, Роберт Дауни-младший сыграл в 2008 году белого актера, играющего чернокожего вьетнамского солдата в фильме.

Дальше пользователи Сети перекинулись на другого известного американского телеведущего — Джимми Киммела. Оказалось, в его программе тоже когда-то был скетч с блэкфейсом.

Другие припомнили историю ведущей Мегин Келли. В 2018 году ее уволили из NBC-за то, что в эфире своего шоу она усомнилась в том, что блэкфейс можно считать расизмом. Интересно то, что злополучный скетч с Фэллоном тоже транслировался на NBC. Большинство полагает, что Фэллона не уволят.

На это есть несколько причин. Во-первых, у него фанатская база гораздо больше, чем у Келли. Его программа собирает много просмотров и является рейтинговой. Во-вторых, Мегин оплошала в 2018 году, когда тема дискриминации поднималась везде. А вот Джимми многие готовы все простить, потому что это было двадцать лет назад.

Комментаторы настаивают, что мир был другим, а ведущий за это время успел вырасти и измениться. А в-третьих, когда на самом деле недовольство кем-то в Twitter уходило за его пределы? Большинство таких хештегов висят в трендах несколько дней, а потом все об этом забывают.

Премьер-министра Канады уличили в нескольких случаях блэкфейса прямо во время его предвыборной кампании. И ничего не произошло. Он несколько раз извинился, списал это на невежество и чудесным образом был заново переизбран на пост премьер-министра.

Да и чему тут удивляться? Достаточно вспомнить режиссера Романа Полански. На него в США заведено дело за совершение изнасилования. Он признал свою вину, а потом бежал в другую страну. Казалось бы, все очевидно? Его нужно активно осуждать и никогда с ним не работать. И все-таки людям почему-то плевать на то, что он скрывается от правосудия. Актеры продолжают сниматься у него, а его фильмы получают номинации на Оскар и Сезар. Получается, что если ты знаменит, то, скорее всего, тебе простят все. А уж Фэллону за скетч двадцатилетней давности и подавно ничего не будет.

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