Джигурда, «Руки-базуки» и Олеся Малибу. Как российские звезды решили напомнить о себе с помощью Ефремова

Дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова не перестает привлекать внимание общественности. И некоторые российские знаменитости решили воспользоваться этим, чтобы снова напомнить о себе. 24 августа в здании Пресненского суда должно было пройти очередное заседание, однако его перенесли на 31 августа.

Бессменный защитник

Актер Никита Джигурда постоянно высказывается насчет резонансного ДТП с участием Михаила Ефремова. Он приходит к зданию суда, скандирует лозунги и требует отпустить актера, так как не верит в его виновность. Джигурда является одним из самых заметных активистов, защищающих Ефремова в этом деле.

24 августа Джигурда явился к зданию суда с документом, который якобы доказывает, что Михаила Ефремова не было за рулем автомобиля во время смертельного ДТП.

В заключении специалиста «по видеотехническим исследованиям» Национального комитета противодействия коррупции говорится, что на записи, где Михаил Ефреемов выходит из своего автомобиля после ДТП, присутствуют следы монтажа.

Эксперт также уверен, что часть видео была снята на мобильный телефон, из этой самой записи, по его мнению, и было смонтировано финальное видео, которое является одним из важных доказательств вины актера. Таким образом специалист подводит к тому, что видеозапись «не является источником достоверной информации».

Более того, из заключения следует, что на записи установить «фигурантов в области водительской двери черного джипа с актером Ефремовым Михаилом Олеговичем невозможно с научно-технической точки зрения», а все утверждения насчет причастности Ефремова к аварии являются «домыслами, предположениями и подлогом».

Однако, можно ли верить подобному документу, вопрос. Более того, если это исследование не будет приобщено к делу одним их официальных его участников, рассматривать «доказательство» суд не будет.

Навести справедливость

Среди алчущих дешевого внимания оказалась и экс-участница реалити-шоу «Дом 2» Олеся Малибу, известная тем, что сделала себе бессчетное количество пластических операций.

Сегодня девушка ведет скандальный Instagram-аккаунт, в котором делится историями из жизни и выкладывает откровенные фотографии. Кроме того, она снимается в фильмах для взрослых, о чем также активно рассказывает в своих соцсетях.

На процесс по делу Ефремова звезда Instagram пришла для того, чтобы «навести справедливость», как она сама заявила журналистам.

«Он прекрасно понимал, если он садится пьяным за руль, он может кого-то убить, погибнут люди, он сам может погибнуть. Безответственный человек, его нужно просто принудительно лечить», — сказала она.

«Это Иуда, посадите его в тюрьму»

Блогер Кирилл Терешин, также известный как «Руки-базуки», тоже пришел к зданию суда 24 августа. Он, как и Олеся Малибу, которая, кстати, его бывшая девушка, уверен в виновности Ефремова и пришел для того, чтобы поддержать обвинителей.

«Ефремов виновен, Ефремов — убийца, мы требуем справедливости, это Иуда, посадите его в тюрьму», — заявил Терешин у здания суда.

Молодой человек снимал свое выступление против Ефремова на камеру, при этом, когда блогера Терешина начали называть провокатором, он заявил, что эти люди проплачены.