Джазовая певица бесследно исчезла в океане. Киты из «видений» подсказали ей путь

Немецкая джазовая певица Марина Трост приняла участие в съемках документального фильма о китах. Она должна была записать для картины звуки, которые они издают. Но спустя несколько месяцев на островах архипелага Тонга она бесследно исчезла, погрузившись с аквалангом на большую глубину. Перед этим женщина рассказала родным и друзьям, что во время медитации с ней мысленно разговаривал кит. Именно голос из «видения» Трост указал ей место погружений.

Уже несколько месяцев Марина и ее коллеги жили на островах архипелага Тонга. Группа работала в этом месте над документальным фильмом «Песня китов». Женщина верила в исцеляющую силу музыки и медитации. Именно во время одного из сеансов у 43-летней певицы возникло «видение».

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По крайней мере так она объяснила своим родственникам и друзьям резко возникшее желание снять документальный фильм о китах, а также выбор места и времени съемок, пишет The Sun.

«Я закрыла глаза, и через несколько секунд появился очень большой глаз, за которым последовало невероятно красивое и впечатляющее тело огромного белого кита. Он представился и сразу же начал общаться со мной. В следующий момент я получила от него то, что я называю „загрузкой“», — приводит издание слова Трост, сказанные ею в 2017 году.

Женщина описала загрузку как сообщение, в котором кит сказал ей: «Мы хотим, чтобы вы пришли к нам в океан, спели с нами и сняли документальный фильм об этом».

Тогда к словам женщины отнеслись, как к порыву вдохновения. Началась подготовка. Позже приступили к съемкам.

При последнем погружении женщина направилась в самую большую подводную пещеру южной части Тихого океана, рядом с которой обитают горбатые киты и их новорожденные дети. Отмечается, что это место хорошо освящается.

Трост нырнула вместе с группой, но через некоторое время один из дайверов, находившихся с ней, вынырнул на поверхность и поинтересовался, где женщина: Торст сказала им, что собиралась подняться, и он интересовался все ли с ней хорошо.

На место происшествия сразу вызвали полицию и спасателей. Водолазы осмотрели место, где погружалась группа. Они обнаружили пояс и один ласт Марины. Саму певицу они не нашли. Мать Марины считает, что ее дочь могло унести течением. Пожилая женщина добавила, что ей очень трудно, потому что она до сих пор не знает, что именно произошло с ее дочерью. Расследование исчезновения немецкой певицы продолжается.