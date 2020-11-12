Дымящаяся консоль Xbox Series X напугала пользователей. Видео оказалось фейком

Прошло всего несколько дней с начала продаж Xbox Series X. Но в Сети уже появилось видео, как из консоли валит густой дым. Ролики быстро завирусились и вызвали беспокойство среди недавно купивших новинку. Однако паникеров быстро успокоили, что появление дыма из консоли не более чем пранк, который может сделать каждый.

Консоль в дыму

Одним из основных видео, которое перепостили многие пользователи, стал ролик Арека Адамовича. Спящий несколько лет аккаунт опубликовал видео, как пар поднимается из вентиляционных отверстий Xbox Series X, когда консоль размещена вертикально.

Этот трюк повторил еще один пользователь Twitter.

«Этот чувак Xbox курит», — говорится в его сообщении.

Многих напугало подобное поведение консоли. Но, как выяснилось, повторить его может каждый при помощи обычного вейпа. Если выключить Xbox и выдохнуть пар прямо в вентиляционные отверстия, то он продолжит подниматься еще некоторое время. Появилась даже инструкция, как это сделать.

По словам автора видео, пар продолжал выходить из Xbox более минуты.

«Я думаю, потому что консоль плотная и хорошо собрана. Она сохраняла пар из вейпа в течение длительного времени внутри», — заявил он.

Microsoft пока не сделала официального заявления о происходящем. Однако журналист издания The Verge Том Уоррен на своей странице в Twitter написал, что компанию действительно напугало происходящее. По его словам, сейчас там проходит внутренняя проверка.

Пока же он попросил пользователей не распространять видеоролики с дымящейся консолью, которые точно являются поддельными. Многие сегодня ставят свои желания получить больше лайков выше, чем репутацию крупной компании.

Коптильня и отпариватель

Многим пользователям идея дымящегося Xbox пришлась по душе, и они начали делать множество мемов по этому поводу.

«Мой Xbox начал дымить. Я хочу вернуть деньги».

Источник фото: Twitter

«Вы можете заметить разницу? Цвет не в счет».

Источник фото: Twitter

«Лучше уберите его из тесной тумбы под телевизор, если не хотите, чтобы ваша квартира была такой».



Пользователи придумали много новых способов использования дымящегося Xbox. На нем можно пожарить мясо.

Источник фото: Twitter

Закоптить рыбу.

Источник фото: Twitter

Использовать вместо кальяна.

Источник фото: Twitter

Консоль заменит отпариватель.

Источник фото: Twitter

Часть пользователей увидела отсылки к известным событиям.

Источник фото: Twitter