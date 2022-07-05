Двухметровые черви-волосатики поселились в водоемах Подмосковья. Но у любителей пляжного отдыха есть враги посерьезнее

Купающиеся стали замечать в подмосковных водоемах длинных червей-волосатиков, или нематоморфов. В областном Министерстве экологии поспешили разъяснить, что для людей они не представляют опасности. Опасаться стоит личинок трематод. Они могут спровоцировать у отдыхающих так называемый «зуд купальщика». Как избежать неприятного знакомства «360» рассказала заведующая пато-морфологической лабораторией, врач-паразитолог, кандидат биологических науки Елена Чернышева.

Пугающие, но неопасные

В подмосковных водоемах люди стали встречать длинных и тонких червей, которые могут достигать до двух метров в длину. Это черви-волосатики, и они живут в пресной воде и как раз сейчас находятся в периоде спаривания.

«Это черви-волосатики, иначе — нематоморфы. (…) Для людей эти черви безопасны. Они не кусаются и не откладывают в них личинки», — объяснили в министерстве.

Как раз в период спаривания эти черви сбиваются в кучи и нередко представляют собой большой шевелящийся клубок из десятков переплетенных между собой особей.

В пресс-службе ведомства пояснили, что если человек или домашнее животное и проглотит случайно личинку, то она погибнет при попадании в ЖКТ, отметил «Интерфакс».

«Важно отметить, что поскольку черви являются частью экосистемы, брать их в руки, выносить на берег или убивать не следует — поводов для беспокойства нет», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Зуд купальщиков»

Но если нематоморфов бояться не надо, хотя и выглядят они не слишком приятно, то личинок трематод опасаться все же стоит.

Последние водятся в водоемах, а также находят себе место и в прибрежных зонах, объяснила заведующая пато-морфологической лабораторией, врач-паразитолог, кандидат биологических науки Елена Чернышева.

Первым делом, на что собеседница «360» рекомендовала обращать внимание при выборе места для купания, это на то, чтобы у водоема не было собак, и чтоб была проточная вода. Чем больше течение, тем лучше, отметила Чернышева.

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Она объяснила, что личинки трематод обитают именно в прибрежной части, где растения, там они выживают в «промежуточных хозяевах», например, в улитках.

В воде водятся сами личинки трематод — они называются церкарии, — но они находят себе приют в мелких организмах в прибрежной части, и они там дозревают и выживают Елена Чернышева

В так называемых промежуточных хозяевах происходит дозревание этих паразитов, пояснила врач-паразитолог.

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Одним словом, нужно после этого (купания — прим. ред.) обтираться, а лучше сходить в душ, или чем-то ополоснуться, потому что вот эти личинки — церкарии — они активно внедряются через кожу Елена Чернышева

Также Чернышева рассказала про «зуд купальщиков». Она объяснила, что это неприятное чувство появляется у людей из-за того, что эти личинки и трематод, и других внедряются и вызывают зуд. Она пояснила, что люди, которые не ополаскиваются после купания, сидят в мокром, потом видят на себе зудящую сыпь, которая и называется зуд купальщиков.

В воде человека могут ожидать и другие бактерии, которые способны причинить куда более серьезный вред здоровью, например, вызвать кишечную инфекцию, отметил в беседе с «360» микробиолог Евгений Плисов.

Эти бактерии можно заполучить, если выпить воду из водоема, в который могут сливать продукты животного происхождения. Также их можно втянуть вместе с водой через нос.

Спасут репелленты и холодная вода

Защитить себя от этих личинок помогут репелленты. Они спасают людей и от комаров, и от личинок глистов, которые в прибрежной части в мелких организмах выживают и поддерживают себя в жизнеспособном состоянии, и потом выходят в воду, и находят себе другого хозяина, объяснила Чернышева.

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