Двухлетний ребенок с онкологией заразился COVID-19 в больнице. Причину смерти выяснят следователи

В Кирове девочку положили в больницу, но врачи почти месяц не могли понять, чем болен двухлетний ребенок. Все это время она провела в палате с больным COVID-19. Когда врачам все-таки удалось поставить диагноз, Соня уже заразилась. Вирус поразил 100% ее легких. От осложнений на фоне инфекции 2 декабря девочка умерла.

Все началось в октябре. Кировчанка Виктория заметила, что ее дочь странно дышит, и вызвала платного педиатра. Врач поставил мононуклеоз, и ребенка положили в инфекционный бокс со взрослым, болеющим COVID-19, потому что остальные койки в области были заняты.

Девочке почти 20 дней давали антибиотики, но результата не было.

«Я считаю, если бы ее не заразили коронавирусом, у нее были бы шансы выжить», — заявила Виктория Полушина, мама умершей девочки.

Виктория рассказала, что дочери становилось только хуже, а врачи лишь осматривали ее и уходили.

«Я спрашивала у врачей много раз: „Не онкология у нас?“ Говорили, что нет, не похоже на онкологию», — сказала Виктория.

Позже онкологию все-таки нашли. После очередного обследования Соне поставили диагноз лимфома. После этого девочку перевели в реанимацию Детской областной больницы, а потом в НИИ гематологии, где стали делать химиотерапию. В этот момент обнаружился и COVID-19. Соню подключили к ИВЛ. Виктория рассказала, что последний раз ее пустили к дочери на 10 минут.

«Она была холодная, бледная, опухшая. Я видела даже, как веки у нее двигались», — вспоминает Виктория Полушина, мама умершей девочки.

Спасти Соню так и не смогли. В свидетельстве о смерти записано две причины — коронавирус и заражение крови. Кировское Министерство здравоохранения уже заявило, что причина смерти не ковид, а онкология.

«После проведенного обследования пациентка была переведена в Кировскую областную детскую клиническую больницу, а далее — НИИ гематологии и переливания крови в связи с имеющимся онкологическим заболеванием. После выявления новой коронавирусной инфекции пациентка была оперативно переведена в реанимационное отделение основного инфекционного госпиталя. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась», — Министерство здравоохранения Кировской области.

От чего лечили двухлетнего ребенка и от чего он умер, теперь будут выяснять следователи. Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В ближайшее время будут изъяты все документы и допрошены врачи, ставившие диагнозы.