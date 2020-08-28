Двух россиян задержали перед выборами в США. Совпадение?

За последнюю неделю в США задержали двух россиян. Их объединяет только одно — якобы преступления, которые им приписывают. А ведь совсем скоро в США грядут президентские выборы. Разбираемся, наткнулись ли мы на странные совпадения или нужно копать глубже.

На прошлой неделе в США задержали россиянина Александра Спицына. Его заподозрили в мошенничестве. Якобы он вместе с предполагаемыми сообщниками Игорем Жирновым и Григорием Баскаковым создали фиктивную работу. В обязанности сотрудников входило обналичивание присылаемых им чеков и отправка денег по почте подозреваемым. Но чеки были фальшивыми, поэтому банки требовали от «работников» возврата средств. Один из сотрудников оказался должен более 25 тысяч долларов.

По данным РИА «Новости», Спицына задержали сразу по прибытии в США. ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына — через них, по мнению американских следователей, отмыли как минимум 700 тысяч долларов. Деньги якобы переводились за рубеж суммами до 10 тысяч долларов за раз, что позволяло избегать проверок.

Предполагаемого сообщника Спицына Баскакова арестовали в августе после того, как в мае он получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР. Он работал под прикрытием и изображал жертву сценария.

Во вторник Минюст США сообщил, что 27-летний россиянин Егор Крючков вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника одной американской компании в штате Невада, чтобы забраться в сеть организации и взломать ее. Глава Tesla Илон Маск косвенно подтвердил, что именно Tesla должна была стать жертвой якобы кибератаки, поблагодарив правоохранителей за работу. Говорится, что Крючкова арестовали еще на прошлой неделе, но Минюст сообщил об этом только 25 августа.

В материалах ведомства отмечается, что русскоговорящий сотрудник завода по производству батарей для электромобилей предоставил ФБР данные о россиянине, который якобы готовил киберпреступление. Якобы он собирался загрузить вирус в компьютерную систему компании, что позволило бы ему и сообщникам получить к ней доступ. Американские власти уверены, что россиянин хотел скачать базу данных для последующего шантажа.

На фоне обеих историй возникает вопрос, является ли происходящее простым совпадением или все-таки есть более глубокие причины для этих задержаний.

Посягательство на рынки России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» сказал, что задержания — искусственно созданный предлог, чтобы нагнетать негативную повестку в отношении России.

Это все элементы подготовки основных ударов по экономической оставляющей России, связанный с захватов российских рынков и отталкиванием России от европейских и других мировых рынков, где имеют претензии американцы Франц Клинцевич.

Клинцевич напомнил, что у США есть проблемы с Китаем и Индией, а для страны это колоссальные потери. Американцы боятся не удержаться на этих рынках, поэтому посчитали правильным подготовить сценарий с задержаниями, чтобы отодвинуть Россию.

В такой ситуации россияне не останутся без поддержки. По словам Клинцевича, дипломаты знают, что делать в подобных ситуациях. За людей будут бороться, чтобы переиграть американские «кривые схемы».

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Неверная схема

Депутат Госдумы Татьяна Алексеева отказалась верить, что задержания россиян это совпадение. В разговоре с «360» она выразила мнение, что происходящее — реакция на действия России, чтобы был «предмет торга» в отношениях.

Собеседница «360» уверена, что не таким образом страны должны взаимодействовать друг с другом.

Есть общие угрозы, есть и хороший опыт — в борьбе с коронавирусом, помощью друг другу в борьбе со страшной болезнью, и это не последнее испытание мира. К сожалению, скатываются на минимальные политические цели, которые недостойны Америки Татьяна Алексеева.

Алексеева предположила, что такие задержания могут происходить на фоне активного участия России с политических процессах, которые происходят в мире.

Однако россиян, пойманных в США, будут защищать. По словам Алексеевой, им предоставят «дипломатический соцпакет», который включит в себя в том числе квалифицированную юридическую помощь.

«Сейчас очень шумные события происходят в политической жизни разных стран. В тех странах, где Россия всегда имела авторитет и влияние, все пытаются свое влияние и авторитет навязать. Рука Москвы, везде Москва… Потом все пойдет на спад, но это отвлекает, рисует Россию в черных тонах, и потом отношение в мире не в пользу России», — заключила Алексеева.