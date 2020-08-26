ФАС завела дело против производителя шоколада Lindt, заметив различие в качестве продукции, которую продают в России и Западной Европе. Вспоминаем, а какие еще подозрительные вещи замечала ФАС касательно иностранных производителей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила уголовное дело на Lindt, потому что заметила, что качество продукции, которую завозят в Россию, отличается о той, что продается в Западной Европе. Это при том, что компания позиционирует себя как хранителя давних традиций производства и гарантирует качество. В рамках дела организации грозит от 100 до 500 тысяч рублей штрафа.

Ведомство отметило, что компании часто обозначают товары словами «стандарт», «традиции» и «качество». Компания продает в России шоколад под марками Lindor, Excellence, Creation, Swiss Premium, Les Grandes, Mini Pralines, Swiss Luxury Selection.

«Такие сведения, размещенные на упаковках шоколада, очевидно формируют у потребителя впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и реализуется под тем же брендом в странах Западной Европы», — цитирует регулятора РИА «Новости».

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Но оказалось, что российским потребителям Lindt предлагает другой шоколад, «адаптированный под жителей страны» и намного хуже качеством.

«Во всех образцах шоколада, приобретенных на территории Российской Федерации, содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев на 100-220% и более) от образцов, приобретенных в Европе», — сообщала служба. При этом, органолептические свойства шоколада не изучались.

На нарушения ФАС указала еще в декабре 2019 года, но с тех пор их так и не устранили. В компании Lindt отрицают различия в составе реализуемого в России и ЕС шоколада. Ее представители заявили, что используют одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции, поставляемой в разные страны. В том числе, в Россию.

«Это также подтвердили результаты независимого аудита нашего производства, проведенного ведущей независимой аудиторской компанией по нашему запросу»», — заявили ТАСС в компании.

Под подозрением

Похожая история случилась с российской «дочкой» Procter&Gamble, которая продавала в РФ стиральные капсулы Ariel. По качеству и условиям использования они отличались от западноевропейских, но предупреждающей об этом маркировки не было.

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ФАС возбудила дело в отношении компании из-за нарушения закона о защите конкуренции. Качественные показатели отличались от иностранных, но производитель об этом не писал, что может вводить покупателей в заблуждение, считают в ведомстве.

Под «раздачу» попал и Persil, а именно компания «Хенкель Рус». Суть претензий была такой же, как и у Ariel. По данным службы, порошок российского производства требует дозировки в 1,5–2 раза выше, чем европейский того же бренда.

К 15 июля «Хенкель» частично исполнил требования ФАС. Компания начала выпускать порошок с указанием на упаковке, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин ранее заявлял, что в Европе и в России продаются разные порошки, и всем об этом известно. По его данным, требования законодательства в нашей стране и в ЕС не совпадают. Поэтому появилась разница.

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«В Евросоюзе более жесткие требования к экологичности порошков и количеству химикатов, которые после стирки попадают в стоки. И это делает порошки более дорогими. Но качество стирки от российских версий известных порошков будет не хуже, чем в Европе. Если вы, конечно, четко следуете инструкции на упаковке», — уточнил он.

Собственно, адаптация товара к рынку другой страны является обычной и довольно важной частью маркетинговой деятельности любой компании. Предприятия зачастую вынуждены учитывать требования и нормы другой страны.

Хорошим примером изменения, например, технических характеристик, может быть изготовление в Японии или Великобритании экспортного варианта машин с левым рулем. В этих странах распространено левостороннее движение.

В свое время производители были вынуждены изменить название детища советского автопрома ВАЗ-2101, когда его начали производить на экспорт. Отечественное название «Жигули» по созвучию походило на «жиголо» (англ. Gigolo — прим.ред.). Так называют мужчин, которые продают свое общество состоятельным женщинам. Так появилось международное название автомобилей — «Лада» (Lada).