Двойные стандарты американского общества. Почему реакция на погромы движения BLM и сторонников Трампа оказалась разной

Протесты и штурм Капитолия назвали в США актом насилия и терроризмом. При этом недавние митинги движения Black Lives Matter в защиту темнокожего населения всячески оправдывались. Также борьбой за демократию называли беспорядки в Гонконге. После таких разных оценок американцев стали обвинять в политике двойных стандартов.

Движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») появилось в США весной 2020 года, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его участники выступают против расизма и насилия в отношении чернокожих. Флойд скончался в больнице Миннеаполиса после жесткого задержания полицейскими. В Сети все обсуждали видео, где один из правоохранителей придавил коленом шею мужчины. Сотрудников полиции задержали, но затем выпустили под залог.

Смерть чернокожего вызвала волну протестов в США и других странах. Демонстранты устраивали стычки с полицией, громили улицы и жгли машины. Протесты длились несколько месяцев. Президент США Дональд Трамп обвинял движение в разжигании насилия и актах вандализма. При этом акция обросла многочисленными сторонниками. Спортсмены перед крупными соревнованиями преклоняли колено, а исполнители сочиняли песни.

Громкие протесты случились и 6 января. В этот день Конгресс собрался для официального подтверждения победы Джо Байдена на выборах президента. Заседание пришлось прервать из-за штурма Капитолия. Сторонники Трампа ворвались в здание и захватили зал сената. Они устроили погром в помещениях, но полиции удалось их вытеснить. Протестная акция закончилась смертью четырех человек, ранениями и задержаниями.

Пользователи соцсетей поспешили сравнить обе ситуации с беспорядками. Если летом все говорили об отстаивании своих прав, то теперь заговорили о терроризме.

На этих снимках можно увидеть полыхающий Миннеаполис и сторонников Трампа, которые фотографировались внутри Капитолия.

«Политика двойных стандартов»

В обоих случаях речь идет о массовых протестах, которые были организованы для достижения тех или иных политических целей, отметил политолог Владимир Шаповалов.

«С этой точки зрения нет никакой разницы между движением BLM и сторонниками Дональда Трампа. Мы видим в данном случае четко выраженную и достаточно внятно артикулированную политику двойных стандартов, при которой одни движения являются правильными, а другие — неправильными», — пояснил он «360».

По словам политолога, оба движения являются совершенно идентичными по своему содержанию. И там и там были столкновения с применением насилия.

«Но если в отношении BLM это приветствовалось и американским истеблишментом, и значительной частью СМИ, и большинством лидеров общественного мнения, то во втором случае движение было признано негативным фактором, явлением и всячески заклеймено», — отметил Шаповалов.

Он добавил, что так происходит из-за того, что сейчас в информационном пространстве США доминируют представители Демократической партии. Именно демократический истеблишмент задает тон как в социальных, так и в традиционных медиа, а также в информационной и телевизионной среде.

«Именно они являются законодателями мод и диктуют свои правила, маркируют те или иные события как правильные или неправильные. Вот в данном случае движение BLM признано правильной массовой акцией протеста, а движение сторонников Трампа — неправильной», — сказал политолог.

Шаповалов подчеркнул, что это не красит американскую демократию, а свидетельствует о предвзятости и ангажированности тех, кто различает данные движения и всячески клеймит позором тех, кто вчера вышел защищать Трампа и результаты выборов.

Такие действия не приведут к установлению мира и согласия в американском обществе, считает эксперт. Джо Байден позиционирует себя как президента всех американцев, который сможет примирить республиканцев и демократов. Но подобные оценки протестов только разожгут еще больше существующие противоречия, потому что по крайней мере половина граждан страны голосовала за Трампа и считает решения несправедливыми.

Осуждение насилия

За репортажами о штурме Капитолия последовали статьи в печатных изданиях. Первые полосы ведущих американских СМИ единогласно заявили о насилии и Трампе. The Washington Post написала: «Шайка Трампа штурмует Капитолий». Газета The New York Times вышла с заголовком: «Трамп подстрекает толпу».

На заголовки газет обратили внимание в Китае. В 2019 году Гонконг охватили протесты из-за закона об экстрадиции. Тогда демонстранты ворвались в здание Законодательного собрания. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин напомнила, что американские власти называли протесты в Гонконге борьбой за демократию. Теперь же свои беспорядки они называют насилием и экстремизмом.

«Многие люди задумываются над этим вопросом: ситуация выглядит знакомо, но почему реакция некоторых людей и СМИ в США так резко отличается? Сегодняшние события в Конгрессе США были не настолько ожесточенными, как в Гонконге, однако уже погибли четыре человека, в Гонконге не погиб ни один протестующий», — отметила Хуа Чуньин.

Официальный представитель МИД КНР выразила надежду, что американцам удастся как можно быстрее прийти к миру, стабильности и безопасности в своей стране.