Двойной удар стихии. Вслед за супертайфуном «Майсак» по Дальнему Востоку прошелся «Хайшен»

Тайфун «Хайшен» обрушился на Корею, Японию и на наш Дальний Восток. Пока местные власти сообщают, что ситуация под контролем. Но кое-где есть перебои с транспортом и электричеством.

Начало осени ознаменовалось для жителей Дальнего Востока стихийными бедствиями. В начале месяца по региону прошел супертайфун «Майсак», из-за которого жители приморского поселка Барабаш на несколько суток остались без электричества. Аналогичные восстановительные работы пришлось провести и в некоторых других населенных пунктах Хасанского района.

К 7 сентября электричество, по сообщениям местной администрации, было в большинстве сел восстановлено. Но буквально на следующий день на регион обрушился супертайфун такой же силы — «Хайшен». Первой всю мощь урагана почувствовала Япония — больше 400 тысяч домов остались без света. Жителям прибрежных городов и деревень пришлось заранее эвакуироваться, были закрыты все общественные заведения, остановлено движение поездов и авиасообщение.

Ветер достигал около 80 метров в секунду — то есть примерно 290 километров в час. Выглядит это действительно устрашающе.

От тайфуна успел пострадать и Корейский полуостров — в Южной Корее прекратили работу два энергоблока, многие дома остались без электричества. Кроме того, сообщается о многочисленных разрушениях и пострадавших людях.

Не обошло стороной стихийное бедствие и российский Дальний Восток. И вновь основной удар пришелся на Хасанский район. За одну ночь на 8 сентября на регион выпала месячная норма: например, в поселке Пограничный, который находится в 140 километрах к северо-западу от Владивостока, было зафиксировано 90 миллиметров дождя (при норме 68 миллиметров).

На данный момент тайфун покинул Приморье и направился в сторону Китая и КНДР. В этот раз обошлось без серьезных последствий вроде массового разрушения жилых домов и учреждений. Во многом это произошло потому, что местным властям удалось не допустить перелива воды через дамбу на реке Барабашевка в Хасанском районе, хотя уровень воды поднялся значительно.

Тем не менее из-за «Хайшена» нарушилось транспортное сообщение. Причем дороги оказались затоплены не только в Хасанском районе, но и в Уссурийском городском округе, а также в Пограничном и Ханкайском округе. Кроме того, около 6 тысяч жителей снова остались без электричества. Сейчас аварии ликвидируют.

Зато ураган неожиданно помог некоторым дальневосточным пляжам, «прибравшись» за предыдущим супертайфуном. Например, после того, как «Майсак» заполонил водорослями пляж реки Маньчжурка, «Хайшен» унес их обратно в воду.