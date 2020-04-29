А была ли вендетта? Как двойное убийство привело к беспорядкам в армянском Гаваре

В армянском Гаваре произошел конфликт, в результате которого были убиты два человека. Это спровоцировало массовые беспорядки в городе.

Новость о вендетте оказалась ложной

В небольшом городе Гаваре на востоке Армении, неподалеку от озера Севан, в последние два дня неспокойно. Как сообщает «Sputnik Армения», пару месяцев назад между двумя молодыми людьми произошел конфликт, который вчера получил продолжение — выяснить отношения решили их родственники. Конструктивного разговора не получилось — состоялась перестрелка, в которой были убиты два человека и еще несколько получили травмы. Правда, местные СМИ дают разную информацию — то ли они были ранены, то ли попали в аварию, скрываясь с места преступления.

Но на этом дело не кончилось. Как сообщает газета «Жоховурд», родственники и друзья убитых пошли брать штурмом местную больницу, в которой находились стрелявшие. По словам губернатора Гегаркуникской области (город Гавар является ее административным центром), медицинское учреждение атаковали около 500 человек, некоторые из них были вооружены ломами и ножами.

Сообщалось также и о том, что мстителям удалось прорваться к пострадавшим и перерезать горло двоим в отместку за убитых родственников. Однако позже полиция опровергла эту информацию. В итоге пришлось подключить военных, а больницу взять под оцепление. Более 50 человек задержаны.

Местные СМИ обвиняют полицию

Информация об убийствах в больнице стала поводом для местных СМИ обвинить полицейских в халатности — по некоторым данным, начальник полиции отвечал за охрану медицинского учреждения, однако сдержать нападавших не смог. Впоследствии, правда, в полиции заявили, что начальник находился на месте преступления, а не в больнице.

Но это еще больше разожгло конфликт — как заявили в газете «Жоховурд», полиция просто покрывает своего начальника, а сам факт штурма больницы — уже повод подать в отставку.

Рука «авторитетов»?

О причинах конфликта достоверных сведений пока мало. Полиция прорабатывает несколько версий. По одной из них, все произошло из-за давней вражды местных криминальных авторитетов. Несколько лет назад здесь был убит сын вице-губернатора и родственник видного авторитета Алика Бандуряна, в преступном мире известного как Алик Норатусский. Любопытно, что одним из убитых оказался местный вор в законе Ваге Аветисян по прозвищу Медведь из Норатуса (город Норатус находится рядом с Гаваром), а также следователь Зограб Пароникян. Еще любопытнее, что они оказались на одной стороне конфликта.

Еще в прошлом году премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своем намерении очистить страну от криминальных авторитетов. Был даже разработан закон о наказании тех, кто находится на воле и об ужесточении режима для тех, кто отбывает срок. Одна из причин такого решения — как раз такие разборки, которые авторитеты иногда устраивают между собой. В прошлом году, например, в Иждеване убили известного вора в законе Карена Хнусяна (Греческого) — как сообщается, мотивом также послужила кровная месть.