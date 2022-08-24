Двойная игра Турции. Эрдоган пытался дружить с Западом, но все чаще сотрудничает с Россией

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна будет настаивать на том, чтобы Крым перешел Украине в случае подписания соглашения с Россией. По его словам, позиция государства по полуострову не изменилась с 2014 года. По мнению политологов, такие заявления выгодны для внутренней политики, поскольку в стране скоро произойдут президентские выборы. Но в конце концов Турция всегда выбирает сторону России.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что возвращение Крыма Украине должно стать частью любого соглашения между российской и украинской сторонами.

«Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью Украины, это должно быть основой для заключения любого соглашения», — заявил Калын в интервью CNN.

Источник фото: РИА «Новости» / Виталий Тимкив

Ранее Ибрагим Калын заявил, что единственный способ решить конфликт на Украине — это пойти на переговоры. Представитель президента также отмечал, что визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во Львов — продолжение дипломатических инициатив страны, которая поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. После этого на полуострове прошел референдум, в ходе которого большинство жителей выступили за присоединение к России.

Двойная игра Турции

Член РАПК, а также политический обозреватель Александр Асафов рассказал «360», что Турция не воспринимает Украину как серьезного партнера или как весомого игрока на международной арене. Специалист объяснил, что у президента страны Эрдогана и у его советника по безопасности Калына есть несколько четких медийных направления работы. И они сильно отличаются по риторике и по площадкам.

По словам специалиста, когда Эрдоган встречается с журналистами на борту своего самолета после встречи, то он говорит одно. Но на выходе уже другим журналистам он говорит противоположное. И часто эти заявления отличаются.

«По сути, их не заботит ситуация с принадлежностью Крыма в том или ином виде. Дело в том, что у Эрдогана скоро президентские выборы. И вот эта позиция выгодна для внутренней политики. Он своему избирателю показывает непреклонность в этом вопросе. Якобы Турция всегда считала, что Крым должен вернуться домой», — объяснил Асафов.

По мнению специалиста, не стоит придавать значение заявлению Калына, поскольку оно имеет только предвыборный контекст.

Источник фото: РИА «Новости» / Вячеслав Прокофьев

При этом в политике Турции давно сложилась двойственная ситуация. Политолог Маис Курбанов напомнил «360», что данная страна является членом НАТО, а турецкая экономика, с одной стороны, направлена на дотацию Европе и США.

«С другой стороны, Турция хочет выйти из такого положения с помощью России и Ирана. Делает большие шаги и стремительно идет к тому, чтобы стать независимой», — отметил Курбанов.

По мнению специалиста, благодаря хорошим отношениям с Россией стране удается создать экономически важную инфраструктуру. Курбанов уверен, что власти прекрасно осознают, что развитие Турции зависит от России. Но при этом страна не может пойти против Украины и таким образом настроить весь мир против себя.

Тем не менее Турция не отказывается от тесного сотрудничества с Россией, о чем может свидетельствовать запущенный «Турецкий поток». По мнению Курбанова, в самый последний момент страна всегда обращается к российской стороне.