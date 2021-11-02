Жизнь без серьезных решений. Нумерологи рассказали, как повлияют на будущее двойки 2022 года

Наступающий год богат двойками — нумерологи считают, что это серьезно повлияет на судьбы людей. По прогнозам, будущее принесет удачу родившимся в год Тигра и даст возможность политикам договориться. Однако кое-кому лучше переждать это непростое время. Особенно 20 и 22 февраля 2022 года — эти дни назвали неудачными для серьезных решений.

Двойки — Луна, шестерка — Венера

Ведический астролог, нумеролог Алла Новокрещенова рассказала «360», что обилие двоек в числе 2022 означает неопределенность и эмоциональные качели. Если сложить цифры года, то получится шестерка, которая обозначает все, что касается отношений, творчества, любви.

«Однако двойки будут накладываться, и неуверенность будет как раз в этих сферах. Шестерка также сообщает о покровительстве Венеры, а большое количество двоек сообщает о присутствии Луны. Этот год подойдет больше для творчества, чем для создания семьи», — сказала она.

Нумеролог добавила, что с политической точки зрения наступающий год будет гораздо проще, чем нынешний, 2021-й. С финансовыми вложениями лучше повременить — астролог уверенно заявила, что до 2023 года этого делать точно не стоит, иначе пострадают все базовые потребности.

20 и 22 февраля, второго месяца, 2022 года двоек будет еще больше. Эти дни будут очень эмоциональными, поэтому не стоит ничего планировать в эти дни и не принимать никаких серьезных решений. А для тех, у кого в дате рождения много двоек, у них все эти показатели будут усиливаться Алла Новокрещенова нумеролог.

По словам Аллы Новокрещеновой, 2022 год будет очень сложным для партнерских отношений: есть угроза, что больше семей будет распадаться, нежели создаваться, так как многие люди будут принимать не слишком взвешенные решения.

Тигр не принесет кардинальных перемен

А вот по мнению нумеролога и энерготерапевта Таши Ункель, двойки — это партнерство, партнерские отношения, установление новых контактов. Нумеролог рассказала «360», что 2022 год будет годом Водяного Тигра.

«Тигр — животное активное, мощное и агрессивное, но двойки будут смягчать агрессию тигра и дадут людям шанс научиться понимать друг друга. Это вообще год, когда есть шанс договориться и открыть для себя новые возможности. Шестерка же, которую дают в сумме все цифры года, означает человеческие и личные отношения», — пояснила Ункель.

Она уточнила, что эта цифра помогает открыть новое видение себя при взаимодействии в паре, откроет секрет общения с людьми, даст умение слышать себя, партнера или партнершу. А в общегосударственном плане — умение договариваться и принимать решения.

«Если брать историю, то, хоть тигр и агрессивное животное, в его года не просматривалось каких-то военных действий, но ситуация была напряженная всегда. Так что в следующем году, скорее всего, у политиков получится договариваться, хотя ситуация достаточно сложная. Но это не год кардинальных изменений», — отметила нумеролог.

Она напомнила: по своей природе тигр нападает, лишь когда голоден или уверен, что точно поймает жертву. Однако он может вызывать ужас одним своим рыком, поэтому в году Тигра может быть много необоснованных страхов и паники. Но умение находить какие-то взаимовыгодные решения могут привести к успеху.

Год принесет удачу Тигру, Лошади и Собаке

По словам Таши Ункель, двойка — абсолютно не денежная цифра, в отличие от шестерки. Поэтому будет получаться «или пан, или пропал» — дело выигрыша. Однако сам Тигр не азартное животное, поэтому нельзя выходить за рамки и сильно экспериментировать с финансами, так как реакция Тигра непредсказуема.

20 и 22 февраля — это еще и мощная энергия двоек, которые означают интуицию, умение слушать себя и других, делать выводы и принимать жизненно важные решения Таша Ункель нумеролог.

Нумеролог отметила, что наибольшую удачу наступающий год сулит рожденным в год Тигра, Лошади и Собаки. Сложнее всего придется тем, кто родился под знаком Обезьяны, Быка и Змеи: им лучше всего спрятаться и пересидеть этот год.