Двоевластие приходит в Черногорию. Борьба президента и оппозиции может улучшить отношения с Россией

Нешуточная борьба развернулась на выборах в парламент Черногории. Оппозиция уже начинала праздновать победу, но правящая партия все же вырвалась вперед — правда, с минимальным отрывом. При этом нынешний президент находится у власти больше 30 лет. Некоторые эксперты считают его «последним диктатором» Европы. «360» выяснил, не приведет ли победа партии президента к протестам.

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, что не на много отличается от результатов крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» — 32,52%. Об этом сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков, пишет РИА «Новости».

Менее популярные оппозиционные силы получили 12,55% (блок вокруг партии «Демократы») и 5,57% (объединение движения URA). Коалиционные партнеры правящей партии «Социал-демократы» получили 4,09%, а бывшие коалиционные партнеры — Социал-демократическая партия — 3,14%. Остальные голоса получили партии бошняцкого и албанского нацменьшинств.

При этом ранее оппозиция в лице лидера «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича объявила о «падении 30-летнего режима» после оглашения предварительных данных парламентских выборов. Тогда на основании обработки 52% бюллетеней партия действующего президента Черногории набрала всего на 1% больше голосов, чем популярная оппозиционная коалиция. Политик был уверен, что после окончательного подсчета голосов разрыв между оппозицией и правящей партией «только увеличится».

Нынешний президент Мило Джуканович и его партия были у власти больше 30 лет. Некоторые эксперты считают лидера Черногории «последним диктатором» Европы. Победа на этих выборах даст ему хорошую базу, чтобы остаться на руководящих государственных должностях.

За время правления Джукановича, который возглавил Черногорию после распада Югославии, его партия ни разу не проигрывала на выборах. При этом политике Подгорица 14 лет назад отделилась от Сербии, с которой страну связывал вековой союз. Также при Джукановиче в 2017 году государство вступило в НАТО и присоединилось к антироссийским санкциям.

Кто выиграл?

«Оппозиция и при этом раскладе уже победила. Тридцатилетняя эра единогласного правления закончилась. Придется считаться с новыми реалиями, с потерей голосов и появлением реальной оппозиции», — заявил в разговоре с «360» депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Такой же точки зрения придерживается и политолог из Сербии, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич. Более того, он напомнил, что оппозиция получила 42 мандата из 81 — более половины в парламенте, что после формирования коалиции дает возможность сформировать правительство.

Сейчас в Черногории начинается двоевластие, потому что Джуканович — президент, но его партия уже не будет властвовать Стеван Гайич политолог.

Поэтому, по словам собеседника «360», никаких протестов в Черногории ждать не стоит. Он подчеркнул, что на данный момент одно из главных последствий выборов — ликвидация новым правительством скандального закона, «цинично названного» законом о правах вероисповедания. Его приняли в прошлом году. Против нововведения выступила Сербская православная церковь, заявив, что теперь власти Черногории смогут конфисковать ее собственность и создать отдельную Черногорскую церковь по автокефальной модели. Сербскую православную церковь поддержала оппозиция.

Отношения с Россией

В России после выборов в Черногории понадеялись на смену антироссийской ориентации. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Правившая в течение трех десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось», — пояснил он.

Косачев напомнил о связях с криминалом, а также о коррупции, связанных с прежней властью в Черногории. Сенатор добавил, что действующий президент расплачивался за «европейскую крышу» пронатовской и антироссийской ориентацией. Глава комитета Совета Федерации предположил, что теперь удастся увидеть другую Черногорию, которая была веками связана с Сербией и Россией общими интересами и симпатиями. «В добрый путь, Черногория!» — подытожил Косачев.

В результате прошедших выборов отношения Подгорицы и Москвы действительно должны улучшиться. В этом уверен Гайич, однако на моментальное потепление рассчитывать пока рано.

Отношения с Россией, безусловно, улучшатся на уровне правительства. Но пока Джуканович у власти, он будет все время пугать народ угрозой, исходящей от России. Он не говорит это прямо, но это его риторика. Когда его сменят, тогда полностью закончится эта эпоха в Черногории. Начало положено. Надо дождаться президентских выборов Стеван Гайич политолог.

Парламентские выборы в Черногории прошли в воскресенье, 30 августа. В этот же день состоялись местные выборы в пяти муниципалитетах: в Будве, Которе, Тивате, Андриевице и Гусинье.