Двое рабочих погибли при падении лифта в «Президент-Отеле». Главное

Лифт с двумя людьми упал в московском «Президент-Отеле» — оба погибли. Известно, что лифт, полетевший в шахту, был предназначен для персонала. Скончались два рабочих, которые трудились в подрядной организации. Один из них находился в самой кабине, а другой был сверху.

Что случилось с лифтом

Лифт упал с седьмого этажа, сказал источник «Интерфаксу». По данным агентства, погибшие рабочие, которые занимались ремонтом лифта, — граждане Армении. Упавший лифт уже вскрыт, людей в кабине больше не было.

В столичном ГУ МЧС подтвердили падение лифта и смерть рабочих.

«В 20:26 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: улица Большая Якиманка, дом 24. Предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту. К сожалению, по предварительной информации, погибли двое рабочих», — сказали в ведомстве.

Где все произошло

«Президент-Отель» — один из крупнейших отелей Москвы, который располагается на улице Большая Якиманка. В гостинице периодически проводятся встречи глав государств и правительств, международные форумы, конгрессов, конференций. На территории гостиницы можно разместить около 2000 участников мероприятий. В ней 16 залов.

Отель был открыт еще в 1983 году и тогда назывался гостиницей «Октябрьская». В нем сейчас 204 номера, несколько ресторанов, оздоровительный комплекс, есть даже дантист. На верхних этажах здания открывается шикарный вид на город.

Уголовное дело

Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту падения лифта. Такое сообщение распространила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — сказала она.

Проверка прокуратуры

По предварительным данным, причиной падения стало нарушение техники безопасности. Столичная прокуратура начала собственную проверку. Будет дана оценка произошедшему, выяснены все обстоятельства, подробности.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в отеле на улице Большая Якиманка. По предварительной информации, рабочие погибли при проведении ремонта лифтового оборудования в результате падения кабины лифта», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Другие случаи

Лифт с пассажирами внутри ранее упал в Рязани. Все случилось в третьем подъезде дома № 82. Журналистам о том, что произошло, рассказали сами жильцы новостройки.

«Проблемы есть с лифтами также во втором и первом подъездах. Будьте осторожны! Связи в лифтах нет, в третьем оборвалась связь и с диспетчером», — предупредили свидетели.

Лифт не упал прямо в шахту, его смогли вовремя задержать механический стопор на уровне четвертого этажа. При этом одной из пассажирок потребовалась помощь медиков — она очень сильно испугалась, у нее случилась истерика.

Лифт с мужчиной рухнул с десятого этажа в доме в Тюмени. Мужчина зашел в кабину на своем этаже, после чего почувствовал падение. Там тоже сработал страховочный механизм, он открылся на уровне пятого этажа. Мужчина смог сам связаться с диспетчерами, они достали застрявшего пассажира из заблокированной кабины.

«Был сильный удар, и с потолка посыпались щепки», — рассказала супруга тюменца. Жильцы добавили, что несколько дней до этого случая лифт работал с перебоями, останавливался буквально каждые полчаса.