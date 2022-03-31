Движение криптовалютной реки не остановить. Плану ЕС по новым санкциям предрекли провал

Страны Евросоюза в очередной раз задумались над ужесточением антироссийских санкций. Теперь под прицелом оказалась криптовалюта, но ограничить ее использование с технической точки зрения невозможно. Если меру и введут, то против аккаунтов россиян — и то не всех.

Новые планы ЕС озвучила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Они затрагивают российские банки, семьи бизнесменов и криптовалютную сферу.

Усиление ограничений по использованию криптовалют в Европе объясняют необходимостью перекрыть обходные пути для финансовых санкций. Пакет мер якобы должны анонсировать в ближайшие дни.

Скупые ограничения

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям и совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков в беседе с «360» пояснил, что ограничить возможно только переход криптовалюты в обычные деньги.

«Использование криптовалюты ограничить невозможно чисто технически. <…> Те точки, на которые может воздействовать регулятор — это конвертация в доллары, евро, в любые деньги. Здесь действительно есть широкий набор инструментариев и ограничений, связанных в первую очередь с противодействием легализации денежных средств. В России они регулируются 115 ФЗ», — напомнил он.

Фактическое движение криптовалюты чисто технически ограничить невозможно Арсений Поярков член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям.

Централизованные криптокошельки — например, крупных бирж— заблокировать действительно реально. Такие кошельки проходят верификацию.

«По русскому паспорту их можно действительно ограничить. Но ограничить транзакции непосредственно внутри блокчейна, <…> если человек использует приватный ключ, не используя сторонний софт, невозможно», — подчеркнул Поярков.

Отдельные запреты

С ним согласился и эксперт в области криптовалют Евгений Каминский, которые напомнил про работающие в европейской юрисдикции биржи.

«В первую очередь аккаунты российских граждан могут попасть под санкции этих бирж. Но если мы говорим про использование криптовалют в целом, то никак невозможно запретить ими пользоваться. Эти кошельки не привязаны ни к каким юрисдикциям», — сказал он.

Каминский не исключил, что могут пострадать привязанные к аккаунтам бирж или аппаратные кошельки. К последним специалист отнес в том числе мобильные биржевые приложения. Одним из вариантов санкций он назвал запрет на транзакции определенной криптовалюты. Причем биткоину или эфириуму бояться нечего.

«Но есть другие криптовалюты — в принципе, можно запретить ими делать транзакции. Такое теоретически возможно. <…> Но, опять же, это коснется не всех россиян, а только внесенных в санкционные списки», — заключил Каминский.

Аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский тоже указывал на сложности в ограничении рынка криптовалют. Если государство правильно интегрирует инновационную форму денег в систему страны, то сможет на этом заработать. О необходимости встроить механизм оборота криптовалют говорил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.