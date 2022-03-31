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    31 марта 2022, 01:05

    Движение криптовалютной реки не остановить. Плану ЕС по новым санкциям предрекли провал

    Почему возможные санкции ЕС против криптовалюты в России не сработают

    Александра Ломейко, Дмитрий Толокевич

    Страны Евросоюза в очередной раз задумались над ужесточением антироссийских санкций. Теперь под прицелом оказалась криптовалюта, но ограничить ее использование с технической точки зрения невозможно. Если меру и введут, то против аккаунтов россиян — и то не всех.

    Движение криптовалютной реки не остановить. Плану ЕС по новым санкциям предрекли провал

    Новые планы ЕС озвучила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Они затрагивают российские банки, семьи бизнесменов и криптовалютную сферу.

    Усиление ограничений по использованию криптовалют в Европе объясняют необходимостью перекрыть обходные пути для финансовых санкций. Пакет мер якобы должны анонсировать в ближайшие дни.

    Скупые ограничения

    Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям и совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков в беседе с «360» пояснил, что ограничить возможно только переход криптовалюты в обычные деньги.

    «Использование криптовалюты ограничить невозможно чисто технически. <…> Те точки, на которые может воздействовать регулятор — это конвертация в доллары, евро, в любые деньги. Здесь действительно есть широкий набор инструментариев и ограничений, связанных в первую очередь с противодействием легализации денежных средств. В России они регулируются 115 ФЗ», — напомнил он.

    Фактическое движение криптовалюты чисто технически ограничить невозможно

    Арсений Поярков

    член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям.

    Централизованные криптокошельки — например, крупных бирж— заблокировать действительно реально. Такие кошельки проходят верификацию.

    «По русскому паспорту их можно действительно ограничить. Но ограничить транзакции непосредственно внутри блокчейна, <…> если человек использует приватный ключ, не используя сторонний софт, невозможно», — подчеркнул Поярков.

    Отдельные запреты

    С ним согласился и эксперт в области криптовалют Евгений Каминский, которые напомнил про работающие в европейской юрисдикции биржи.

    «В первую очередь аккаунты российских граждан могут попасть под санкции этих бирж. Но если мы говорим про использование криптовалют в целом, то никак невозможно запретить ими пользоваться. Эти кошельки не привязаны ни к каким юрисдикциям», — сказал он.

    Каминский не исключил, что могут пострадать привязанные к аккаунтам бирж или аппаратные кошельки. К последним специалист отнес в том числе мобильные биржевые приложения. Одним из вариантов санкций он назвал запрет на транзакции определенной криптовалюты. Причем биткоину или эфириуму бояться нечего.

    «Но есть другие криптовалюты — в принципе, можно запретить ими делать транзакции. Такое теоретически возможно. <…> Но, опять же, это коснется не всех россиян, а только внесенных в санкционные списки», — заключил Каминский.

    Аналитик и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский тоже указывал на сложности в ограничении рынка криптовалют. Если государство правильно интегрирует инновационную форму денег в систему страны, то сможет на этом заработать. О необходимости встроить механизм оборота криптовалют говорил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.