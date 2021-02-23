Две войны Серебрякова. История Героя СССР глазами дочери

Герой Советского союза Андрей Серебряков — танкист, офицер. Он прошел две войны. Его подвиги невозможно переоценить, он сделал для победы все, что было в его силах. Дочь военного рассказала «360» об отце так, как никто другой этого бы не сделал.

«Сама я его не помню, потому что, когда его не стало, мне был всего один годик», — с сожалением рассказала Людмила Серебрякова, дочь Героя Советского союза Андрея Серебрякова.

Андрей Серебряков погиб в первые годы Великой Отечественной войны. Ему было 28 лет. Его называют «мастером танковых ударов».

После выпуска из учебного комбината был в армии, затем проявил себя в Польской и Финской кампаниях.

«1939 год, 1 сентября, все знают, начало Второй мировой, когда наше правительство заключило пакт, где-то в середине сентября, рассказывала мама, его призвали в армию. Бои на Карельском перешейке были в то время самыми ожесточенными. Небольшая война показала и нашему правительству, и народу очень многое. Было много неудач, но бойцы закалились в этой войне», — отметила Людмила Серебрякова.

На Великую Отечественную войну Серебряков ушел в крестины дочери. Он с женой и не подозревал, что на страну напали. Мужчина, узнав тяжелую новость, надел форму и пошел в управление. Он в первый же день войны написал рапорт с просьбой отправить его на фронт.

В 1942 году опытного танкиста назначили командиром колонны «Дзержинец».

«На средства трудящихся Дзержинского района столицы собрали много денег, собирали для постройки танка. Даже маленькие дети, которые копили на фотоаппарат, велосипед, — все несли деньги, семейные драгоценности. И построили на эти деньги семь тяжелых танков КВ», — рассказала дочь героя.

Впереди у колонны была оборона Воронежа. Она длилась на 12 дней дольше обороны Сталинграда. Город переходил из рук в руки 212 дней и ночей.

Экипаж Серебрякова должен был эвакуировать с поля боя два подбитых танка. Фашисты открыли минометный огонь, но Андрей Серебряков успешно эвакуировал обе машины. Спустя неделю, во время попытки прорвать оборону Воронежа, противник подбил танк Серебрякова.

«Погиб экипаж, и вообще вся колонна осталась там, в Воронеже. Вот так, в общем-то. Ему было 28 лет, неполных 29. В сентябре месяце, в 1942 году, пришла похоронка», — рассказала Людмила.

Людмила Серебрякова посвятила много лет восстановлению памяти об отце. Она написала книгу о герое. Проезд недалеко от ее дома в Москве назван в честь Андрея Серебрякова. Его именем названы улицы в Ряжске и Воронеже. Установлены бюсты в шести городах России.