Две шахты «Лукойл-Коми» временно закрыли из-за гибели горняков. Там нарушили технику безопасности

Две шахты «Лукойл-Коми» в Ухте временно закрыли после гибели горняков. На объектах компании в регионе и раньше происходили крупные ЧП — известно как минимум о шести за последние пять лет.

К приостановке работ шахт привели события 2019 года. Пожар на Нефтешахте-1 НШПП «Яреганефть»(принадлежит ООО «Лукойл-Коми») в Ухте случился 24 ноября прошлого года. Огонь возник вечером в первом уклонном блоке нефтешахты. Под землей находились 45 человек, двое из них погибли. Пожар ликвидировали только спустя шесть дней. Но и после этого спасатели некоторое время находились на месте ЧП. Они проветривали аварийный участок и устраняли последствия.

После произошедшего работу шахт «Лукойл-Коми» начали проверять и нашли целый ряд грубых нарушений. На предприятии не следили за правилами промышленной безопасности, не вовремя проводили обход и осмотр производственных объектов. Прокуратура сообщила, что в журналах контроля и надзора нет записей о проверке оборудования, необходимого для тушения пожара в нефтешахтах.

Уже в феврале 2020 года проверку провело Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На Нефтешахте-3 инспекторы нашли 10 нарушений требований промышленной безопасности, на Нефтешахте-1 — семь.

Против двух шахт открыли административные дела по статье «Нарушение требований промышленной безопасности». В итоге суд потребовал приостановить работу Нефтешахты-1 на 15 суток, а Нефтешахты-3 — на 30 суток. Постановления в ступили в силу с 17 и 20 февраля. Об этом сообщили в местном Ростехнадзоре.

Не первый случай

На объектах ООО «Лукойл-Коми» и раньше происходили аварии, в которых гибли горняки. Как сообщило ИА «Девон», на объекте «Лыя-Ель» Нефтешахты- 2 19 ноября умер 35-летний рабочий, который занимался ремонтом. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По данным местных СМИ, ноябрьский пожар на Нефтешахте-1 был не первым ЧП на объектах «Лукойла» в регионе за последние годы. В сентябре 2017 года там погиб проходчик из-за обрушения породы. В это время внизу находились 109 человек, но они смогли благополучно выбраться. Следствие выяснило, что сотрудник погиб из-за нарушений правил безопасности.

В том же сентябре издание 7×7 написало, что МЧС в течение пяти дней тоже боролись с огнем на Нефтешахте-1, но руководство «Лукойл-Коми» эту информацию замалчивало. В компании заявили, что огонь потушили уже через три часа, и шахта заработала как обычно. Местные жители в соцсетях говорили об обратном. По их словам, пожарные несколько дней не могли пробраться к очагу возгорания из-за обрушения породы.

Еще раньше, в июле 2017 года, очередное нарушение правил техники безопасности привело к обвалу породы в шурфе шахты № 3. В тот момент там находились пятеро подрядчиков, двое из них попали под завал. Пострадавшие получили легкие травмы.

А в январе 2015 года в шахте «Яреганефти» погибли двое горняков-крепильщиков. Причиной смерти стал тепловой удар. В августе 2017 года четырех человек из руководства наказали по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Последний пожар на объекте «Лукойла» в Коми произошел в январе 2020 года. Речь идет о заводе «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Ущерб на НПЗ оценили в 13,95 миллиона рублей.