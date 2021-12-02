Петербурженку избили две нетрезвые дамы с собаками. Она обвинила полицию в бездействии

Две пьяные жительницы Санкт-Петербурга избили Ларису Конову, которая сделала им замечание: их собака укусила ее молодого человека за ногу. Однако вместо адекватной реакции на случившееся женщины брызнули Ларисе в глаза перцовым баллончиком, повалили на землю и начали избивать, пока собака кусала ее за ноги. Пострадавшая смогла сама найти обидчиков, однако из-за бездействия полиции они смогли скрыться. Об этом Лариса рассказала «360».

Она отметила, что возвращалась с дня рождения. Когда ей оставалось идти несколько минут, она позвонила своему молодому человеку, чтобы он ее встретил. Он ждал ее возле магазина. По словам Ларисы, там стояли еще две девушки, которые никак на них не реагировали.

«При этом с ними были две собаки. Мы прошли метра три или четыре, когда собака рванула в нашу сторону. Она хотела меня укусить, но молодой человек ногу подставил. Получается, она его укусила — тем самым я не получила травму в первый раз», — отметила она.

Лариса отметила, что собака убежала после того, как хозяйка дала ей команду. Лариса крикнула им, поинтересовавшись, почему девушки выгуливают животных без намордников и поводков.

«Собака рванула обратно ко мне. Мой молодой человек опять отпихнул ее ногой. Они к нам подлетели — две девки — и начали на него орать матом: „Какое ты имел право собаку бить“. И в этот момент мы поворачиваемся — и нам баллончик перцовый в глаза. Мы просто ослепли. Они меня схватили за волосы, повалили на землю и начали избивать ногами», — рассказала пострадавшая.

Она уточнила, что старалась закрывать лицо. И пока девушки ее били, большая собака разрывала ей ноги. Лариса отметила, что на несколько секунд потеряла сознание от боли — как из-за травм, так и из-за эффекта баллончика. Почему девушки прекратили ее быть, она не знает, но, как только это произошло, она на ощупь пошла к магазину, пытаясь открыть глаза.

В магазине продавец дал ей молоко, чтобы она могла промыть глаза. Ее молодой человек также пострадал — в это время он начал ее звать, потому что не мог увидеть. Девушки, которые напали на них, стояли неподалеку и смеялись.

«Они опять меня схватили за волосы. У них бутылки были в руках, они были под алкоголем — и начали этими бутылками меня бить. Я начала кричать, просить вызвать полицию и скорую», — отметила Лариса.

На ее крики отреагировала одна из прохожих. Скорая приехала через 15 минут — нападавшие сначала стояли и смотрели, а затем спокойно ушли. Лариса отметила, что ее госпитализировали и наложили многочисленные швы, а также обработали остальные травмы. Затем медики отпустили ее домой. По словам девушки, врачи диагностировали у нее множество повреждений. В их числе закрытая черепно-мозговая травма, разрыв губы, множественные ушибы и ссадины, а также укусы на ногах.

Из дома Лариса вызвала полицию — участковый помог ей составить заявление. Кроме того, она опубликовала в Сети видео с камер наблюдения, которые ее молодой человек переснял с мониторов в магазине. На следующий день она сама поехала в полицию, чтобы узнать, как идет расследование. Там ей не дали никакой полезной информации, однако в комментариях к видео написал мужчина — он сказал, что знает нападавших.

Выяснилось, что девушки живут в пяти минутах ходьбы от дома Ларисы. Мужчина — их сосед, он слышал, как девушки рассказывали о событиях вечера. Он рассказал, что их собаки постоянно мешают соседям жить, на них не раз вызывали участкового, но, со слов пострадавшей, безрезультатно.

«Я позвонила в полицию, говорю: „Я потерпевшая, есть адрес. Вы можете выехать туда?“ Мне говорят, что завтра передадут информацию участковому, он туда сходит дня через два и поговорит. Я говорю: „Подождите, вы какие сейчас будете меры принимать?“ Мне говорят: „Никаких, завтра доведем до участкового“», — рассказала она.

Лариса стала настаивать, чтобы к нападавшим поехали сейчас, однако в полиции заявили, что не будут ничего делать до завтра. К тому моменту, как участковый пришел по адресу, владелицы квартиры и ее подруги там уже не было — они поняли, что их ищут, и скрылись. Дверь открыла мать одной из них и сказала, что не знает, где она живет.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко рассказал «360», что из больницы им поступила телефонограмма, по которой ведется проверка.