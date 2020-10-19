Две квартиры истринского погорельца. Власти выдадут пенсионеру жилье, но в Сети собрали деньги еще на одно

Погорелец из Истры Геннадий Мусатов бесплатно получит от администрации новое жилье уже в ближайшие недели. Но параллельно с этим волонтер Елена стала собирать для него деньги еще на одну квартиру. Мужчина ждал положенную ему квартиру от властей, и сейчас известны сроки ее получения, но сбор от благотворителей не останавливается.

Пожар в жилом доме в Истре случился еще в марте. Квартира Геннадия Мусатова выгорела почти целиком. Тогда ему сразу предложили временное жилье. Он отказался и поселился с сыном. Пенсионер стал ждать положенную ему муниципальную квартиру. Но с родней он долго не прожил и в итоге ушел из дома.

«Он давно рассказывал о сложных отношениях с невесткой, с семьей сына. Прожив с ними два месяца, он буквально сбежал оттуда и жил вот на этом пожарище», — утверждает местная жительница Марина, которая помогала Геннадию Мусатову и рассказала о нем благотворителям.

Волонтер Елена, которая организовала для Геннадия Мусатова сбор средств, рассказала «360», что пенсионера буквально вынудили уйти из квартиры сына.

«Со слов Геннадия Петровича, он какое-то время жил у сына, но отношения в семье не ладились. Жена сына его банально выживала из квартиры, и он сбежал обратно на пепелище», — сказала собеседница.

Сын ухода Геннадия не ожидал, даже испугался, что с отцом что-то случилось, и обратился в полицию и поисковую службу.

Геннадия Мусатова быстро нашли, но в квартиру сына он не вернулся. По словам местной жительницы Марины, с тех пор он живет на пепелище. Сначала женщина с мужем помогала пенсионеру сама, но в октябре обратилась к волонтеру Елене. Та рассказала о ситуации в соцсетях и объявила сбор средств на квартиру для погорельца. Женщина поселила пенсионера в гостиницу, местоположение которой не стала раскрывать — она утверждает, что Геннадий Мусатов устал от внимания.

За все время, что он был на пепелище, его сын ни разу его не навестил. Это делала волонтер Марина Елена волонтер.

Вот только Геннадий Мусатов и без сбора средств должен обзавестись своей квартирой.

«Геннадию Петровичу по поручению главы округа будет предоставлена однокомнатная квартира площадью 41,5 квадратного метра взамен сгоревшей 38-метровой квартиры. Квартира будет с ремонтом, благоустроенная. <...> Крайний срок ремонтных работ с приемкой со стороны Геннадия Петровича определен 25 октября», — рассказал «360» замглавы администрации округа Станислав Таловеров.

Но сбор волонтер Елена не остановила, хоть пенсионеру и пообещали квартиру в ближайшие дни. Все дело в том, что в сгоревшем бараке была прописана семья его сына. Это значит, что и в новое жилье от администрации их тоже пропишут.

«Страшновато только то, что в такой комнатенке будет жить вся моя семья, которая прописана была еще в старой квартире. Но это уже и новые члены семьи — две внучки, и жена сына. Я не уверен, что я там придусь к их двору. Со снохой я и так плохо жил и живу», — говорит Мусатов на видео, выложенном в Instagram Елены.

В разговоре с «360» волонтер отметила, что пенсионер из-за этого боится снова оказаться на улице.

«Он (Геннадий Мусатов — прим. ред.) благодарен, что администрация выдает ему квартиру, но радость неполная, потому что жить он там, скорее всего, не сможет, с его слов», — сказала собеседница «360».

При этом пенсионер уже осматривал новую муниципальную квартиру — администрации о своих переживаниях из-за прописки семьи не говорил.

Квартиру видел, осмотрел все. Даже окрестности своего балкона осмотрел. Сроки наметили 1,5–2 недели. Оно так пока и движется. Что еще надо погорельцу — чтобы жилье было Геннадий Мусатов.

Прораб бригады, которая делает ремонт в квартире, предоставленной администрацией, сказал, что этим жильем пенсионер остался доволен.

«Ему очень понравилось, говорит, кухня очень большая. Не знаю, говорит, где жить: то ли на кухне, то ли сдавать, возможно. Ну, шутки шутками, а ему очень понравилось», — сказал начальник ремонтной бригады Леонид Жабин.

Елена уже собрала необходимую для покупки квартиры сумму. Ее присмотрели недалеко от места, где был сгоревший барак. Волонтер готова выйти на сделку, но сбор средств не закрывает.

«Сбор денег продолжается, потому что нужно будет что-то докупить в квартиру. Нужны будут какие-то средства для оформления сделки, и хотим дать какую-то сумму на жизнь, потому что пенсии ему не хватает», — сказала Елена.

Сам Геннадий Мусатов ждет от администрации жилье, которое будет готово в ближайшие недели, и собирается оформить сделку по квартире, на которую люди собрали ему деньги.