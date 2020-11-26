Две девочки пропали в отрезанном от мира селе. Поиски убийцы могли привести к самосуду и пыткам

Семь лет назад в якутском селе Синск, отрезанном от окружающего мира, бесследно пропали трехлетние подружки. После жалобы бабушки одной из них на бездействие глава СКР Александр Бастрыкин отправил в республику столичных криминалистов. В этом деле много странностей. Селяне массово жаловались на прессинг правоохранителей. Одного из местных жителей нашли повешенным и с ножом в сердце, а другой признался в убийстве.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил направить столичных криминалистов в Якутию для расследования исчезновения двух трехлетних девочек в 2013 году. Произошло это после жалобы бабушки одной из пропавших на нежелание местных следователей заниматься этим делом.

Пропавшие среди лесов

Алина Иванова и Аяна Винокурова жили в Якутске с родителями. На лето их отправили к бабушкам в село Синск, где они и пропали. Населенный пункт расположен на берегу притока Лены — реки Синяя. Со всех сторон его окружает густой лес. Добраться до села можно только вплавь, на лодке. Вечером 24 июня подружки играли неподалеку от двора Ивановых. Как пишет якутское издание «Эхо столицы», за ними присматривал дедушка. Но около 20:00 девочки исчезли.

Вид на село Синск. Источник фото: panoramio

Не найдя детей самостоятельно, Винокуровы и Ивановы обратились за помощью к сельскому главе Сергею Логинову. Тот заявил в полицию. Пропавших искали правоохранители, волонтеры, кинологи. Территорию осматривали с помощью тепловизоров и вертолетов. Но девочек так и не нашли. После их исчезновения в СКР возбудили дело об убийстве.

Девочки пропали в Якутии, поэтому шансы найти их живыми спустя семь лет отсутствуют, считает бывший следователь уголовного розыска, криминолог Игорь Маркелов. Невозможно представить, что кто-то незаметно приехал в отдаленное село с населением меньше тысячи человек, чтобы их украсть. И даже останки детей найти сейчас будет довольно сложно.

Синск. Источник фото: gallery.ykt.ru

«Это же Якутия, там огромные леса — и за 15 минут можно уйти настолько далеко, что криков уже не слышишь. А вернуться обратно крайне трудно. Если они заблудились, через несколько дней ослабели от голода и умерли, их могли в километрах от села съесть какие-нибудь лесные звери. Они могли утонуть в болоте», — предположил Маркелов в разговоре с «360».

Поисковая операция в Синске

По данным «Якутска Вечернего», в поисковой операции приняли участие 347 полицейских, спасателей, волонтеров, кинологов и неравнодушных людей. Собаки искали живых девочек. Люди прочесали лесную чащобу в радиусе 40 километров от села. Поиски вели в том числе с вертолетов и с использованием тепловизоров.

Но следы девочек так и не нашли. Тогда все мужское население проверили на предмет педофилии. Местные жители рассказывали журналистке издания «Якутия.инфо», что на допросы приводили даже детей.

«Внуки у меня вот так же гостили, мальчикам было семь и девять лет. Их тоже три раза вызывали, до рыданий довели, хотя наши дети с этими девочками не общались. Полицейские старшему: „Не ври! Почему врешь? На одной улице с ними жил!“ Дочка у меня — инвалид детства, маленькая ростом и видит плохо. После допроса выбежала из класса сама не своя, в истерике ее затрясло и сильные судороги начались», — рассказывала одна из селянок.

Воткнул нож в сердце и повесился

С сыном одного из местных пенсионеров Василием Латышевым произошла непонятная история. Мужчину нашли повешенным в своем амбаре с ножевым ранением сердца. Как многие другие жители Синска, он считался одним из главных свидетелей по этому делу.

«Васю пропажа девочек сильно расстроила, у самого дочка. А полиция вдруг „вину“ нашла: он в то время мимо по улице на тракторе проезжал — мы с теми девочками соседи. Он даже не понял, что полицейские всех поголовно обвиняют, думал — именно на него давят», — рассказывал его отец местному изданию.

Однако Игорь Маркелов не исключил, что смерть Латышева могла произойти из-за самосуда.

Признание

Одним из главных подозреваемых стал пенсионер Гавриил Иванов. Это он присматривал за подружками, пока бабушка была на работе. Местные СМИ утверждают, что для получения признательных показаний пожилого мужчину избивали и душили. В итоге он признался, что якобы случайно задавил подружек машиной, а потом закопал.

«Я вышел из Следственного комитета, когда ко мне подошли двое, взяли под руки и приставили к боку нож: „Дернешься — убьем“. Сели в машину, поехали в лес. Поколотили там. Сказали — полиция в курсе. Им было нужно, чтобы я признался, будто сам убил детей. Пришлось согласиться, иначе зарезали бы просто. Потом привезли в СК и я дал на камеру „признательные“ показания», — рассказывал он.

Позднее говорили, что признание было получено под давлением — фотографии избитого мужчины мелькали в якутских СМИ. Сам Иванов почти сразу отказался от показаний. На указанном им месте не нашли ни тел, ни следов девочек. Экс-руководитель якутского управления СКР сообщал, что физические повреждения «он получил до визита к следователю и сотрудники полиции к ним непричастны».

Впрочем, некоторые селяне верили в виновность деда. Сообщали, что он путался в показаниях, не раз оговаривал других, потом забирал заявления.

Бывший криминолог Маркелов объяснил, что самооговоры во время следствия случаются. И не всегда они происходят из-за давления. Из-за переживаний у мужчины могли начаться проблемы с психикой. В таком состоянии мозг может нарисовать любую картину. Возможно, он решил, что если найдется хоть какой-то виновник, то окружающим и родственникам станет легче — просто от того, что есть преступник и он наказан.

«Но если человек признался, что сбил и где-то закопал, то не проверить это не могли. В любом случае, скорее всего, выезжал эксперт-криминалист и осматривал автомобиль, проводили проверку показаний на местах якобы столкновения и того, где он их закопал. Но раз дедушка не несет наказание, значит, не нашли не только трупов, но и следов», — заключил юрист.

Теперь делом займутся столичные эксперты. Но смогут ли они найти что-то спустя семь лет, остается под большим вопросом.