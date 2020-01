Дважды инфицированный. Пересадка почки привела к появлению второго штамма ВИЧ у положительного пациента

Сразу два вируса иммунодефицита человека могут находиться в одном организме на протяжении достаточного количества времени. Это показало исследование американских медиков, которые пересадили ВИЧ-положительному пациенту почку от умершего ВИЧ-положительного донора. О важности этого исследования — в материале «360».

Закон HOPE

Антиретровирусная терапия, которую проходят ВИЧ-положительные люди, сказывается на работе почек. Именно поэтому в очереди на пересадку органа находится очень много зараженных людей. Некоторые из них просто не доживали до того момента, когда для них могли подобрать необходимый орган.

До 2013 года в США действовал закон, который запрещал ВИЧ-положительным американцам выступать донорами даже после смерти. Однако после был принят Закон о донорстве органов ВИЧ-положительных граждан для ВИЧ-положительных реципиентов (HIV Organ Policy Equity Act, HOPE).

Закон позволил сформировать пул доноров, которые могут завещать свои органы для людей с таким же заболеванием. Несмотря на то, что операции в США уже проходят, специалисты проводят дальнейшие исследования. Они изучают, как пересадка органов от одного человека с вирусом иммунодефицита влияет на другого.

Пересадка и заражение

В журнале The New England Journal of Medicine приведены результаты исследования по пересадке почки. Страдающий от поликистоза 61-летний ВИЧ-положительный мужчина с низкой вирусной нагрузкой (менее 20 на миллилитр), благодаря терапии, получил почку от умершего ВИЧ-положительного донора. В его крови вирус размножился до 183 тысяч на миллилитр. Пересадка прошла успешно и новый орган прижился.

Однако специалистов интересовало как поведут себя два вируса. Они взяли образцы из донорской почки, а также из мочи и крови пациента в первые дни после пересадки.

Источник фото: РИА «Новости»

Проведенный анализ показал, что в клетках почечного эпителия в моче оказались оба вируса одновременно. Таким образом оба вируса поразили один и тот же тип клеток. Через девять дней после антиретровирусной терапии донорский вирус исчез. Через 42 дня после операции вирусная нагрузка снизилась до 75 на миллилитр крови.

Проведенный эксперимент показал, что вирусы иммунодефицита человека могут находиться одновременно в одном организме, несмотря на прием необходимых препаратов. По мнению специалистов, за ВИЧ-положительными пациентами, которые получили свои органы от таких же доноров, требуется долгое наблюдение. Оно необходимо, пока новый штамм находится в организме на время приема антиретровирусной терапии. Следующим шагом исследования ученых станет влияние вируса на отторжение органа почки.

Положительная практика

Принятый в США закон о донорстве органов ВИЧ-положительных граждан позволил провести первую в мире операцию по пересадке почки от живой женщины с вирусом такому же пациенту. Это произошло весной прошлого года в Атланте. Донором стала 36-летняя Нина Мартинес. Она заразилась вирусом в возрасте шести недель во время переливания крови. Имя реципиента осталось в тайне.

Как пояснил хирург Дорри Сегев, Нина была идеальным кандидатом на донорство: у нее была низкая вирусная нагрузка, не было диабета и гипертонии. ВИЧ-был единственным фактором, который мог бы помешать ей стать донором при жизни.

Источник фото: РИА «Новости»

«В ходе обследования мы посчитали, что вполне приемлемый риск», — пояснил врач. При этом он подтвердил, что реципиент получит второй вирус от донора. В медицинских кругах это называется суперинфекцией.

Но для случаев с ВИЧ-инфицированными донором и реципиентом пару подбирают так, чтобы они были совместимы с точки зрения антиретровирусной терапии. То есть, когда реципиент приобретает в своем организме новый штамм ВИЧ режим приема лекарств у него не меняется.

По словам доктора Сегева, почка прижилась и операция прошла успешно. Он пояснил, что это стало отменой еще одной «стигмы» в отношении миллиона ВИЧ-инфицированных американцев. По его словам, теперь все они до своей смерти смогут стать донорами и, возможно, спасти жизни таких же зараженных людей.