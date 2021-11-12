Найти подход можно всегда. Психолог назвал два способа убедить пожилых родственников вакцинироваться

Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Больше всего опасений вызывают пациенты из групп риска — им намного сложнее переносить заболевание. Чтобы защититься от тяжелых последствий коронавируса, нужно вакцинироваться, однако многие до сих пор отказываются это сделать. В том числе пожилые люди. Однако убедить их изменить мнение можно, рассказал «360» психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Он подчеркнул, что у каждого человека есть свое мнение насчет прививки. У пожилого человека есть причины, по которым он считает, что прививаться не надо: если бы он считал, что вакцинироваться нужно, он бы уже это сделал.

«Есть основной принцип, очень простой. У человека есть причины за и причины против. Если причин за больше, человек совершает действие. Если больше причин против, то человек действие не совершает», — подчеркнул Жавнеров.

Когда ребенок начинает прямо убеждать родителя сделать прививку, а родитель упирается, между ними начинается спор. В результате они просто рассказывают друг другу причины, по которым относятся к идее вакцинирования именно так: один говорит, что это необходимо, другой убеждает, что нет.

«Смысл в том, что эти причины не работают друг для друга. Когда пожилому человеку рассказывают про причины, по которым надо привиться, для него это не причины. Для него это будет просто как пустой звук. Он будет отвергать их и так далее», — уточнил психолог.

Он отметил, что есть всего два способа убедить пожилого человека вакцинироваться.

Первый способ

Первый — узнать все его доводы. Нужно подойти к родителю и спросить, что он думает про прививку, при этом не говоря, что он должен ее сделать. Когда родитель выйдет на контакт и скажет о своем отрицательном отношении к вакцинации, нужно продолжить интересоваться его мнением и узнать, почему он так считает.

«Здесь мы не обсуждаем его желание или нежелание прививаться. Мы начинаем обсуждать причины, на основе которых он считает, что прививаться не нужно. Мы начинаем оспаривать эти причины. В этот момент, когда мы это обсуждаем, конфронтации нет, потому что мы не говорим ему прививаться. Мы делаем так, что свои причины, которые у нас были, мы выносим в его восприятие. И в какой-то момент из-за этих причин он начинает думать: „А может, все-таки привиться?“ Мы даем ему возможность самому прийти к такому выводу, обсуждая причины, на основе которых он сделал другой вывод», — отметил он.

Второй способ

Бывает, что люди не обладают должным количеством знаний, аргументации или эмоционального спокойствия, чтобы обсуждать с пожилым родителем такие вещи. В таком случае можно воспользоваться вторым способом убеждения: создать готовые условия для того, чтобы пожилой родственник привился. Например, убедить родителя, что он будет в максимальной безопасности после прививки — предложить его забрать к себе или переехать на время к нему домой. Либо договориться с ним на взаимовыгодных условиях: если родитель сделает прививку, ребенок сделает то, что тот попросит.

«Здесь надо найти компромиссное решение, при котором человек будет рад это сделать. И, получается, ребенок будет рад, потому что он вакцинировался. Нужно найти те условия, при которых человек сделает то, что вы хотите. Сам он искать их не будет, ему это не выгодно. Если вы хотите, чтобы он привился, то вы должны сами найти условия, подходящие для пожилого родителя, при которых он согласится привиться. Всегда есть такие условия», — подчеркнул он.