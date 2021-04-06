Два отца подрались из-за ссоры в родительском чате в Екатеринбурге. Их версии произошедшего сильно отличаются

В Екатеринбурге отцы подрались из-за ссоры в родительском чате. У каждой стороны своя правда. Кто виноват на самом деле в этой запутанной истории предстоит выяснить полиции.

Один из участников драки Сергей Рябков рассказал «360», что ехал по поселковой дороге, когда заметил рядом машину, которая нарушала ПДД.

«Это было в феврале. У нас коттеджный поселок. Я ехал по этой дороге справа, успел затормозить, авария не случилась. Написал в чате. В основном чате меня лично заблокировали, потому что я являюсь общественником, помощником депутата, но не на той территории. Стараюсь людей агитировать на субботник, например. Есть у нас в поселке тусовка, которая просит это не писать. Я написал в детском чате, я там состою, потому что у меня четыре ребенка», — вспомнил мужчина.

После он отвез детей на тренировку. Там он встретил мужа женщины, из-за которой, по его словам, чуть не произошла авария.

Удары вместо ответа

«Увидел там данного молодого человека, по привычке протянул руку, чтобы поздороваться, ничего не думал плохого. На это человек начал мне грубо отвечать. Я спросил, на что он обиделся. Тренер отправил нас на улицу. Мы поднялись на лестницу, молодой человек пошел чуть вперед, а я еще остановился с кем-то и поговорил. Когда поднимался наверх, наклонился, в тот момент, поднимая голову, получил несколько ударов по голове», — рассказал Рябков.

Он отметил, что после удара отключился на несколько секунд, все это время его избивал молодой человек.

«Потом я пришел в себя, отряхнул куртку и спросил, за что. Но удары продолжились. Оттащил его помощник тренера. Я уже не знаю, в каком состоянии был, мне однозначно было нехорошо», — добавил мужчина.

Сергей Рябков позвонил в полицию, но она не приехала. Ему посоветовали отправиться в травмпункт, чтобы снять побои, но там этого не сделали, а лишь сказали, чтобы он срочно ехал в больницу. Он сделал КТ и на следующий день его заявление приняли.

«Дело до сих пор не возбуждено. Участковый сообщил, что дело находится в прокуратуре», — объяснил собеседник «360».

Виноваты щеки?

Он добавил, что драку видели дети, в том числе и его. Тем не менее у его оппонента Даниила Михеева другая версия произошедшего.

«Я с этим человеком просто не поздоровался. Он матом ко мне обратился. До этого они просто в чате с женой моей поссорились, я решил, что не буду здороваться с таким человеком. Вечером мы привели детей в хоккейный клуб. Он протянул мне руку, я сказал, что не буду здороваться. Он сказал, что его „задолбали мои щеки“. Что это значит, я потом только догадался», — рассказал Михеев «360».

Он полагает, что тот имел в виду обиженное лицо. После этого Рябков попросил выйти и переговорить, пока шли он толкнул Михеева, тот сделал тоже самое в ответ.

«Мы сколько-то повалялись, встали и разошлись. Он еще час меня домогался, я от него бегал. Он не ожидал, наверное, что может отпор получить. Захотел меня унизить, не знаю. Сейчас пишет везде. Справку, которую он прикладывает, это не судмедэкспертиза. Я так понимаю, эксперты никакие травмы ему не написали. У него какое-то маниакальное желание нагадить мне в любом случае. Это бессовестно с его стороны продолжать это. Я знаю, что он был судим по двум уголовным делам», — рассказал молодой человек.

При этом он подчеркнул, что никаких серьезных травм Рябков не получал. А сам Михеев получил только синяк на ноге.

«Я тоже подал заявление. Я всерьез начинаю опасаться этого человека. Я знаю, что у него есть оружие. Две судимости. Он бессовестный человек. Лишь бы он не трогал меня и мою семью, мне больше мне ничего не надо. Пока мы там валялись, он мне угрожал, что из травмата отстреляет», — заключил собеседник.

Пока дело стоит на месте. Для Михеева сейчас важна безопасность его семьи, для Рябкова, видимо, наказание. Известно, что тренер и его помощник, которые наблюдали эту драку тоже заняли разные позиции.