В России обострилась ситуация с распространением африканской чумы свиней и птичьего гриппа. В нескольких регионах гибнут животные, в других обнаруживают зараженные продукты. При этом для людей серьезную угрозу представляет только птичий грипп.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что в соседних регионах обостряется эпизоотическая ситуация — все чаще регистрируются вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа. Всего за месяц в восьми регионах России зафиксировали 18 вспышек африканской чумы свиней.

Хабиров поручил главам районов и ответственных ведомств усилить контроль за животной продукцией и снизить популяцию кабанов, подверженных АЧС. А местные жители и владельцы подсобных хозяйств должны будут на время перестать выгуливать птиц и свиней, чтобы избежать заражений.

Африканская чума свиней

На протяжении последних нескольких месяцев вспышки африканской чумы свиней регистрировались в нескольких регионах России. В сентябре 2020 года в Самарской области даже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за того, что свиней начала поражать африканская чума. Причем тремя месяцами ранее ситуация была аналогичной. В ноябре 2020-го вспышка АЧС была в Приморском крае, а в декабре — в Свердловской области.

В феврале 2021-го африканскую чуму свиней также нашли в Калужской области, сообщает информагентство Regnum, летом 2020-го там уже выявляли этот вирус. То же, по данным «Коммерсанта», произошло и в Нижегородской области. А в Тамбове эпидемию удалось вовремя предотвратить. Точных данных о числе уничтоженных животных нет, но поголовье скота, где была выявлена болезнь, вырезают целиком.

Никакой сезонности подобные заболевания не имеют. Обычно болезнь заносится либо с привезенными из других мест особями, либо с кормом. Причем, как отмечает Россельхознадзор, в некоторых случаях возбудитель может передаваться животному через одежду человека, если он контактировал с зараженной особью, и даже через объекты окружающей среды — почву, воду, оборудование и транспорт.

Ведомство также сообщает о том, что смертность от этого недуга может составлять от 50% до 100%, при этом те животные, которые переболеют, но останутся живы, всю жизнь будут носителями инфекции. Оставлять в живых таких особей опасно для всей популяции.

Обычно, когда обнаруживаются вспышки африканской чумы свиней, всех животных этого вида изымают в радиусе пяти километров, также забирают и все продукты, произведенные из свиней и кабанов. А в следующих 100 километрах проводятся исследования, чтобы проверить, куда ушел вирус и как далеко смог распространиться. Никакого специфического лечения для АЧС сегодня не существует.

При этом для человека, по данным Россельхознадзора, АЧС не опасна, но сегодня во многих регионах также активно изымают продукты питания, в которых был обнаружен геном африканской чумы свиней, например, печеночные паштеты. Только в Уфе было уничтожено более 500 килограммов продуктов за раз, сообщает «Башинформ». При этом вирус, по словам врачей, погибает при температуре в 70 градусов, так что хорошо прожаренное мясо не представляет опасности.

Птичий грипп

Птичий грипп на относят к высокопатогенным вирусам, распространяется он также от зараженных особей, через корма, выделения и даже окружающую среду. Смертность птиц от гриппа может достигать 100%. В отличие от африканской чумы свиней некоторые штаммы птичьего гриппа А, по данным Россельхознадзора, опасны для человека и при несвоевременном лечении могут даже привести к смерти.

Для того, чтобы уберечь домашних птиц от заражения, необходимо внимательно следить за их гигиеной. Заражение чаще всего происходит из-за несоблюдения санитарных норм, например, если птицы имеют доступ к открытым водоемам или зараженным кормам, контакту с дикими животными.

Очаги птичьего гриппа в 2021 году были выявлены в Китае, Индии, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Чехии. В России болезнь уже затронула Татарстан, Северную Осетию, Краснодарский край, Ростовскую и Челябинскую области. В этих регионах должны вводить карантины, а продукцию оттуда изымать с прилавков. Больных особей обычно уничтожают — только в Татарстане из-за вируса было уничтожено почти 200 тысяч голов домашней птицы. В Южной Корее уничтожали птиц миллионами. Из-за вспышек гриппа в России даже поднялись цены на яйца.

Человек легко может заразиться птичьим гриппом через яйца, мясо птиц, перья зараженных особей, даже через тару. Но чаще всего, считают врачи, вирус попадает в организм просто через органы дыхания или через слизистую оболочку глаза.

Симптомы птичьего гриппа у человека — острый озноб, температура, головные и мышечные боли, боль в горле, рвота, жидкий стул. Через несколько дней появляется влажный кашель и затрудненное дыхание. Одно из наиболее опасных осложнений птичьего гриппа — пневмония, но поражения могут коснуться и сердца, и почек, и даже головного мозга. Так что врачи настоятельно рекомендуют своевременно делать прививку от птичьего гриппа.