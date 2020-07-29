Два императора в суде. Как Соколов и Понасенков превратили заседания в шоу

Октябрьский суд Санкт-Петербурга уже провел несколько заседаний по делу историка Олега Соколова. Вот только пока самое запоминающееся на заседаниях — не подробности убийства аспирантки, а скандалы. Давнишний оппонент историка Евгений Понасенков только и делает, что провоцирует Соколова, и тот не остается в долгу.

Старый конфликт

Евгений Понасенков и Олег Соколов конфликтовали давно. В 2018 году публицист Понасенков обвинил историка в плагиате: якобы экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии «Первая научная история войны 1812 года», но не сделал ссылок.

Соколов решил искать правды в суде, который встал на его сторону и не нашел копирования из труда Понасенкова. Несмотря на громкое название, Соколов считал книгу публициста не научной. Об этом он, в частности, говорил в интервью Дмитрию Пучкову на канале в YouTube.

«360» побеседовал с Пучковым об этом, но тот сказал, что не является профессиональным историком. Зато он поиронизировал над названием книги Понасенкова, которое означает, что за 200 лет мировая наука не смогла создать историю войны.

«Наконец-то, слава тебе господи, взошло солнце историческое над Россией. Евгений Понасенков осветил нас своим опусом. Никакого научного содержания в этом труде, судя по отзывам специалистов, нет, никакой научной ценности данный опус не представляет», — сказал Дмитрий Пучков.

После проигрыша в суде Понасенков не перестал нападать на Соколова. Пучков считает, что он организовал спланированную травлю, которая продолжается до сих пор.

В рамках пиара Понасенков эти нападки на Соколова и организует Дмитрий Пучков.

Не просто свидетель

Сейчас Понасенков выступает в качестве свидетеля в Октябрьском суде Санкт-Петербурга. Там он, например, сказал, что Соколова вообще не нужно было допускать до работы с молодыми людьми из-за жестокости, якобы проявленной им на реконструкции Бородинского сражения.

«Я считаю, что этого человека нельзя было допускать до подрастающего поколения, до неопытных молодых людей», — сказал Понасенков.

Выступление Понасенкова выглядело так, будто ему стало тесно в роли свидетеля. Он считает существующие наказания в российской тюремной системе слишком мягкими для историка. Для Соколова у него есть свое решение, которое он озвучил журналистам.

«Поверьте мне, у меня он понесет больше наказания, чем в какой-нибудь мордовской колонии», — сказал Понасенков и пообещал посадить Соколова на цепь в качестве раба.

«Мне для чего? Я же, понимаете, еще и режиссер. И я в театре не наблюдаю таких артистов. А он будет меня как-то развлекать с утра или вечером», — добавил Понасенков.

При этом на вопрос судьи Понасенков ответил, что у него нет неприязненных отношений с Соколовым.

Сразу ложь! Этот человек в течение двух лет вел против меня травлю, как же у него нет неприязненного отношения! Олег Соколов.

Эта фраза стоила Соколову замечания со стороны судьи. Соколов же утверждает, что в убийстве Анастасии Ещенко виноват Понасенков. Конечно, историк не спорит, что технически сам убил девушку, но говорит, что сделал это во время ссоры, а довел их до этого публицист.

«Суду и следствию сильно интересно, что его довело до такого. Если Соколов сообщает, что это результаты травли, на мой взгляд, следствие и суд этим должны заинтересоваться: что это за травля, в чем выражалась, как долго», — заметил Дмитрий Пучков в разговоре с «360».

Два императора

Понасенков на обвинения Соколова заметил только, что надеется на долгий суд над историком. По его мнению, в истории трагическое и комическое всегда рядом. А все происходящее он назвал фарсом, не став оценивать свою роль в нем.

Коллеги считают, что Соколов, как более старший и опытный, мог бы повести себя более мудро. Историк и педагог Евгений Спицын напомнил, что у обоих участников конфликта сформировался свой пул поклонников.

Коса на камень нашла. На мой взгляд, просто и тот, и другой — амбициозные, тщеславные. Они играют на одном поле, а по их правилам игры на этом поле должен быть только один император, а все остальные должны играть роль его свиты. Каждый из них на себя примеряет колпак императора и не хочет конкурентов Евгений Спицын.

Пока же суд продолжается. Следующее заседание назначено на 3 августа.