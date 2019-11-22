Два года смерти Дафны. Мальтийская журналистка поплатилась жизнью за антиправительственные статьи

В октябре 2017-го неизвестные взорвали автомобиль мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, она расследовала дело «панамских офшоров» и связывала с ним власти Мальты. Заказчик убийства так и не был найден, но два дня назад был арестован бизнесмен, оказавшийся владельцем компании 17 Black, которая фигурировала в расследовании Галиции. «360» рассказывает, как продвинулось дело два года спустя.

Полиция Мальты снова задержала бизнесмена Юргена Фенека по подозрению в посредничестве в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Ранее Фенека уже задерживали, но через 48 часов он был освобожден под надзор полиции, так как обвинение ему предъявить не смогли.

За что убили Дафну Каруану Галицию

Дафна Каруана Галиция была известной мальтийской журналисткой и с 2008 года вела блог Running Commentary о панамских офшорах. Она проводила собственное расследование и публиковала так называемые «панамское досье», где раскрывала коррупционные схемы высокопоставленных лиц. На момент убийства журналистке было 53 года.

Появились подробности убийства журналистки на Мальте Подробнее

В одном из своих материалов Галиция обвиняла премьер-министра Мальты Джозефа Муската в связи с одной из компаний из«панамских документов», Мускат отрицал любую связь с офшорной компанией. После убийства журналистки мальтийские власти начали подвергаться жесткой критике, люди недоумевали, почему расследование ведется медленно и будто неохотно.

Журналистка часто получала угрозы и незадолго до своей гибели собиралась уехать с Мальты, чтобы обезопасить себя, но в итоге решила остаться, чтобы иметь возможность завершить свою работу. Галиция также сообщала о том, что на нее подавали в суд влиятельные политики, которых она упоминала в своих расследованиях.

После произошедшего власти Мальты, а также основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж предлагали награду за любую информацию об убийстве журналистки и его исполнителях, но виновные так и не были найдены.

Кто такой Юрген Фенек

Фенек — руководитель мальтийской компании Tumas, занимающейся недвижимостью, а также директор энергетической компании Electrogas, которая получила многомиллионное финансирование от мальтийских властей на строительство газовой электростанции.

Мальтийское бюро финансовой разведки называло Фенека владельцем дубайской компании 17 Black, она упоминалась в «Панамском досье» в связи с отмыванием денег. С этой же компанией связывали ряд мальтийских должностных лиц и политиков — компания ежемесячно переводила крупные суммы тайным панамским фирмам мальтийских чиновников, в том числе фирмам Hearnville и Tillgate, которые принадлежали бывшим министру энергетики Мальты Конраду Мицци и главе администрации премьер-министра Киту Шембри. Панамские компании были распущены после того, как их высокопоставленные владельцы были разоблачены.

В феврале 2017 года в блоге убитой журналистки упоминалась компания 17 Black, через месяц ее название сменили на Wings Development. В декабре 2017 года следствие арестовало троих человек по подозрению в подрыве автомобиля Галиции, никто из них свою вину не признал.