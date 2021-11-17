Два года с первого заражения. Вспоминаем, как в первые недели ошибались по поводу коронавируса

Два года назад, 17 ноября 2019 года, к врачам обратился первый пациент с коронавирусом в Китае. Это был 55-летний житель Хубэя. На тот момент в СМИ еще не фигурировало слово «пандемия», а ученые считали, что вирус вряд ли передается от человека к человеку. Мы решили вспомнить, как два года назад мировые СМИ освещали начало пандемии, еще не подозревая, что SARS-CoV-2 останется с нами надолго.

Ковид считали загадочной пневмонией

В конце декабря 2019 в издании South China Morning Post вышел материал, где речь шла о десятках зараженных людей в китайском городе Ухань. И уже тогда, по данным местных СМИ, власти начали принимать экстренные меры. Тем временем никто не мог определить, с каким вирусом столкнулись в Китае. Журналисты называли болезнь загадочной пневмонией.

«Органы здравоохранения Гонконга не рискуют из-за загадочной вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань, предупреждая о симптомах, похожих на пневмонию и птичий грипп. Они (власти — прим. ред.) усиливают пограничный контроль и приводят больницы в состояние боевой готовности», — отметили в South China Morning Post.

На тот момент в городе зафиксировали 27 случаев заражения коронавирусом, а врачи все еще не могли понять, с чем столкнулись. По данным СМИ, большинство пациентов работали на рынке морепродуктов.

«Ситуация в Ухане необычная, и мы еще не уверены в причинах вспышки. <…> Поскольку сейчас сезон отпусков, а Гонконг имеет тесные транспортные связи с Уханем, мы должны сохранять бдительность», — заявила министр по вопросам продовольствия и здравоохранения Гонконга София Чан Сиу-чи после срочной ночной встречи с официальными лицами и экспертами в канун Нового года.

Никто не знал, как передается коронавирус

В начале января 2020 года СМИ заговорили о том, что загадочная болезнь могла быть вызвана новым коронавирусом. Об этом сообщил ведущий ученый Сюй Цзяньго. Эту же информацию подтвердила и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). На тот момент было зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом, семь из которых считались критическими, отметила «Би-би-си».

«Господин Сюй <…> сказал, что они (ученые — прим. ред.) обнаружили новый тип коронавируса путем тестирования образцов крови инфицированных, а также мазков из горла, взятых у 15 человек», — написали в издании.

На тот момент никто не знал, как передается загадочный вирус. Официальные лица заявляли, что подтвержденных случаев передачи болезни от человека к человеку не было. Представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа подчеркнул, что необходимы «дальнейшие исследования» для «определения источника, способов передачи, степени распространения инфекции и принятых контрмер».

Каким тогда видели коронавирус

Правительство Китая в январе 2020-го еще не заявило публично, что коронавирус является причиной болезни, которой на тот момент заболели не менее 59 человек. Но газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что это было именно так.

«Коронавирусы — это большое семейство вирусов, которые варьируются от простуды до атипичной пневмонии. Некоторые вызывают менее тяжелые заболевания, некоторые — более тяжелые. Некоторые легко передаются от человека к человеку, а другие — нет», — отметили в издании.

Там подчеркнули, что вирус может вызвать тяжелые заболевания у некоторых пациентов. Правда, тогда же добавили, что он с трудом передается от человека к человеку. Также власти исключили причастность очень заразного тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), от которого в 2002–2003 годах погибли сотни людей. Но ошибки во время этой катастрофы могут быть объяснением, почему ученые так осторожно публиковали данные о новой вспышке, отметили в Nature. Это подтвердили и в The New York Times.

«Случаи заражения встревожили китайских чиновников, которые стремятся разгадать тайну, скрывающуюся за заражениями в регионе, где еще свежи воспоминания о вспышке опасного респираторного заболевания, известного как атипичная пневмония», — пояснили в издании.

Повышенное внимание Китая и мира

Несмотря на предположения, что вирус не передается от человека к человеку, власти Китая все же решили сократить контакты жителей региона между собой. Возможно, этому способствовал как раз опыт предыдущей вспышки другого заболевания. В итоге врачи получили указание сообщать о случаях лихорадки у всех, кто ездил в Ухань за последние 14 дней, отметило издание The Guardian со ссылкой на главу здравоохранения Гонконга Софию Чан.

«Руководство больницы заявило, что активизировало серьезный уровень реагирования для сдерживания распространения инфекции. Чан предостерегла жителей Гонконга от посещения рынков в материковой части Китая», — пояснили в издании.

ВОЗ, в свою очередь, заявила, что внимательно следит за ситуацией и поддерживает контакты с властями Китая. На тот момент в организации считали, что необходимости в ограничениях на поездки или торговлю с регионом нет.