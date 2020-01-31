Дуров продолжает мочить WhatsApp. Сомнительный пиар для Telegram, к которому тоже есть вопросы

Павел Дуров в очередной раз раскритиковал WhatsApp. Из-за уязвимости в мессенджере взломали смартфон главы Amazon Джеффа Безоса. В его детище, заявил он, таких недочетов нет. Но есть подозрение, что это пиар на промахе конкурента. К Telegram у экспертов по кибербезопасности тоже есть вопросы.

Несколько месяцев назад, напомнил Дуров в своем Telegram-канале, он писал о бэкдоре — уязвимости в WhatsApp. Через нее можно получить доступ к переписке. Он предположил, что вставлять бэкдоры разработчиков заставляют силовики, которых не устраивает шифрование данных. Бреши маскируются под неожиданно найденные уязвимости в безопасности. За последний год в WhatsApp обнаружили 12 сбоев на смартфонах с iOS, Android и Windows.

Уязвимостью, полагает он, воспользовались для взлома iPhone главы Amazon Джеффа Безоса. Предприниматель, «к сожалению, полагался на WhatsApp», и личные фото Безоса с любовницей — телеведущей Лорен Санчес попали к таблоиду The National Enquirer. Не дожидаясь скандала, предприниматель подал на развод. Кроме того, Дуров раскритиковал шифрование данных в WhatsApp.

«В своем маркетинге WhatsApp использует слова „сквозное шифрование“ как магию. Одно только заклинание должно автоматически сделать все коммуникации безопасными. Тем не менее эта технология не является серебряной пулей, которая может гарантировать вам полную конфиденциальность», — предупредил Дуров.

Пиар на конкуренте

Это не первый случай, когда предприниматель «наезжает» на конкурента. Осенью 2019 года он призывал удалить мессенджер из-за бреши, через которую хакеры взламывали смартфоны, зная лишь номер телефона.

Как только появился Telegram, Дуров начал критиковать основателя WhatsApp Яна Кума, а затем и его детище. Примечательно, что ругает бизнесмен только это приложение. Скорее всего, потому, пояснил «360» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, что сейчас это лидер рынка. Чтобы переманить клиентов, Дуров пользуется промахами конкурента.

«Как только ты находишь проблемы у сильного игрока, а у тебя их нет, ты можешь пользователей и конкурентов ткнуть в это. Лишний раз сказать, что это небезопасно и давайте переходите ко мне. Это такой способ привлечения внимания, пиар на другом ресурсе, способ саморекламы — показывать минусы конкурентов и говорить о своих плюсах», — сказал Зыков.

Проблемы Telegram

В Telegram тоже есть бэкдоры, хотя разработчики их активно прикрывают. В августе 2018 года на свободу вышел лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев. Хакеры торговали переписками высокопоставленных чиновников. По словам Зыкова, они заявляли, что взломали Telegram. Правда, позднее признались, что просто перехватили код для входа.

«Главное, что специалисты по кибербезопасности называют небезопасным то, что Telegram хранит на своих серверах данные переписок. Есть сквозное шифрование, когда наша с вами переписка хранится только на наших телефонах. А Telegram, чтобы сделать мультиплатформенную систему, хранит переписку, фотографии и так далее на своих серверах», — рассказал он.

Telegram использует сквозное шифрование только для секретных, а не для обычных чатов. Пользователям удобно — зашел с нового телефона — все они под рукой. Но переписка может стать добычей хакеров. Поэтому в плане кибербезопасности мессенджеры примерно одинаковые.

Какие именно уязвимости еще находили в детище Дурова, Зыков рассказать затруднился. Такая информация никогда не разглашается. Обычно общественность узнает о «дырах», если мессенджеры взламывают «черные» хакеры.

«Случаи получения доступа к Telegram были. Думаю, специалисты в области изучают возможности взлома и Telegram. Для того у всех больших платформ существует система „Баунти“ — выплата вознаграждений тем „белым“ хакерам, которые находят уязвимости», — сообщил эксперт.