Тонна игрушек и портрет крысы. Топ-10 самых идиотских покупок

Пользователи соцсети Reddit поделились друг с другом самыми дурацкими покупками, воспоминания о которых до сих пор заставляют стыдливо съеживаться. Денег уже не вернуть, но компания единомышленников заставляет тебя думать, что ты не единственный дурень на белом свете.

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Как всегда, на необоснованные траты людей толкает желание урвать халяву, или вложить деньги во что-нибудь потенциально редкое, чтобы опять же срубить деньжат без особых хлопот.

Пользователь TheSweetestLemon признался, что купил пожизненную подписку на пиратский портал Megavideo. Но вскоре после этого он был закрыт из-за нарушения авторских прав.

О покупке «чертова» рождественского медведя до сих пор сожалеет Hamadeus. В 1998 году 50 долларов были большими деньгами, и о чем он думал в момент покупки ненужной в общем-то игрушки, но не знает до сих пор.

На неоправданные траты пожаловались и горе-коллекционеры. Например, Imtryingforheckssake рассказал, как 20 лет назад потратил около трех тысяч долларов на покупку «тонны» коллекционных игрушек. Возможности продать их дорого до сих пор так и не представилось, они поныне валяются на чердаке в доме его родителей.

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Пользователь lil_rolodex купил массу ненужных вещей, когда поступил в колледж.

«Я получил первую зарплату от работы неполный рабочий день, и решил, что мне совершенно необходимо купить все учебники вместо того, чтобы взять их напрокат или скачать в интернете бесплатно» — рассказал комментатор.

Еще одна жертва высшего образования CitizenHuman пожаловался, что поступил в аспирантуру в 2012 году просто потому, что «не знал, что делать со своей жизнью дальше».

ModernDiabolist до сих пор посыпает голову пеплом, вспоминая, как продал в магазин подержанных книг довольно редкий том.

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«У меня было две книги, и я решил избавиться от одной. Через месяц я вернулся в магазин, и выкупил свою собственную книгу потому, что она все-таки была редкой», — рассказал пользователь.

Вместо того, чтобы купить настоящую одежду, enjoythesilencio потратила больше 100 долларов на наряды своего виртуального аватара в игре.

Пользователь I_am_TylerDurden рассказал, как купил ручку за 80 долларов.

«Мне было восемь лет, мы с отцом ехали из Флориды в Нью-Йорк. Он дал мне 100 долларов и разрешил купить все, что я хочу. Когда я вернулся с этой ручкой, он не выглядел счастливым», — рассказал комментатор. На самом деле, раздача денег была попыткой заставить «заткнуться» трех детей во время 19-часовой поездки.

Источник фото: pixabay

Пользователь StudebakerHotch рассказал, как попытался купить взаимность девушки, которая, по его мнению, была слишком хороша для него. Он закала художнику за 90 долларов портрет умирающей от старости крысы своей пассии. Когда картина была готова, отношения уже закончились.

«Изображение было потрясающим, и я отдал ей его. Я сожалею об этом, возможно, я заставил девушку чувствовать себя виноватой. Я знал, что мы расстанемся. Я не заслуживал ее, и попытался купить ее любовь», — посетовал пользователь.

Остальные комментаторы сочувственно посоветовали незадачливому возлюбленному следующую девушку незамедлительно вести в зоомагазин, где уговорить ее купить крысу. А затем «внезапно» подарить ее портрет, чтобы 90 долларов даром не пропадали.