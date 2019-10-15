В полиции всегда говорят, что серийников из всех убийц вычислить сложнее всего. Почти всегда это нормальные с виду люди, ведущие благопристойный образ жизни. Но, как выяснилось, существует особый, еще более опасный вид серийных убийц — те, кто работал в полиции. Заподозрить их еще труднее, ведь они прекрасно разбирается в тонкостях расследований и скрыть свои преступления им не составляет труда. Раскрыть подобные дела поможет только случай.

«Ангарский маньяк»

10 декабря 2018 года Иркутский областной суд вынес второй пожизненный приговор Михаилу Попкову — одному из самых страшных маньяков России, убившему больше людей, чем Чикатило.

Несмотря на ужасающее количество жертв, органы не объединили все дела об убийствах в серию, а разрыв между датой первого убийства и датой ареста составил 20 лет. Звонок в милицию, сообщивший о первой жертве Попкова, был сделан в 1992 году. Полицейские не нашли ничего «подозрительного» — бытовая ссора, убийство, в конце концов, это были те самые «лихие». Нашли убийцу в 2012 году, чуть ли не случайно — на телах трех жертв совпало ДНК спермы, что и вывело органы на Михаила Попкова.

Михаил Попков. Источник фото: Wikimedia

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Вот еще шокирующий факт: на некоторые убийства Попков выезжал в составе следственно-оперативной группы. Пока его коллеги осматривали место происшествия и искали улики, маньяк проверял, не оставил ли серьезных зацепок.

«Он как двуликий Янус. По сути, в нем жили два разных человека: днем — законопослушный гражданин, которого все знали как Мишу-милиционера, а с наступлением ночи Попков превращался в жестокого зверя, не знающего жалости, человечности и сострадания. Он с полным безразличием в глазах совершал кровожадные и жестокие расправы. Причем эта трансформация была осознанной и желаемой», — рассказывал следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Иркутской области подполковник юстиции Евгений Карчевский.

Дело о Попкове составило 322 тома, а свидетелям приходилось приезжать из Германии, США и даже Новой Зеландии.

Потрошитель из Новосибирска

В конце 1990-х он работал в отделе вневедомственной охраны в Новосибирске. В 2003 году вышел на пенсию с медалью «За отличие в службе» II степени и 46 благодарностями и грамотами, открыл свой небольшой бизнес, был трижды женат, имел двоих детей. Вот одна сторона Евгения Чуплинского.

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Так называемая «пьяная дорога», где собирались проститутки, была частью маршрута патрулирования Чуплинского, по которой он ездил и после увольнения, подрабатывая извозом. По словам сослуживцев, он часто «прикрывал» проституток. Он их якобы хорошо знал — они помогали ему в раскрытии преступлений, предоставляли оперативную информацию обо всем, что происходит в районе. Они и стали его основными жертвами.

Первая девушка была найдена в 1998 году, а арест произошел в 2016-м. Между ними 29 обезображенных до неузнаваемости проституток. Примечательно, что Чуплинский предпочитал оставлять трупы на виду и придавать убийствам вид «ритуала» — на лицах часто были вырезаны пентаграммы и стрелки, тела были расчленены. Рядом находили всякие амулеты и колышки.

Его задержали еще в 2006-м, однако следствие тогда не смогло ничего доказать. Повторно Чуплинского арестовали в 2016-м. В городе его хорошо знали и до последнего не могли поверить, что Чуплинский и есть тот самый маньяк.

Вину свою убийца отрицал.

52-летний бывший милиционер Евгений Чуплинский, обвиняемый в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год, во время оглашения ему приговора в Новосибирском областном суде. Источник фото: РИА «Новости»

Маньяк с добрым лицом

В апреле 2017 года в Екатеринбурге был арестован Алексей Фалькин, бывший сотрудник МЧС. Он был женат, двое детей.

На его счету десять жертв, первая из которых пострадала в 2004 году. В 2012-м был задержан за изнасилование молодой учительницы, но после трех лет колонии взялся за старое, пока его не приговорили к пожизненному сроку за серию нападений на женщин.

Источник фото: СУ СК России по Свердловской области

А что в других странах?

Большинство серийных маньяков не начинают преступную жизнь с кражи овса, но так это было со шведским офицером полиции Туре Хедин. Когда ему было 16 лет, он ворвался в местную пивоварню, чтобы украсть овес. Он совершил свое первое убийство, убив своего лучшего друга после игры в покер, после чего поджег место преступления.

По иронии судьбы Хедин принял участие в расследовании этого убийства и даже поговорил с национальными СМИ по этому делу. Примерно через год маньяк убил девушку, которая его бросила, своих родителей, еще шесть человек и себя — и все это в один день (в 1952 году).

А британец Джон Кристи никогда не должен был стать полицейским — у него были судимости, в том числе за воровство и нападения с применением насилия, и он даже провел некоторое время в тюрьме. Но каким-то образом он смог поступить на службу в полицию. Его признали заслуживающим доверия.

Первая его жертва — проститутка Рут Фюрст, которую он импульсивно задушил во время секса. Всего жертв было восемь, его арестовали и приговорили к смертной казни в 1953 году.

Бывший офицер китайского спецназа Цзэн Кайгуи убивал своих жертв сразу после того, как они уходили из банков с деньгами. На его счету десяток убитых и сотни тысяч украденных долларов. Насколько известно, он до сих пор не пойман.

Норберт Ханс Поэлке был немецким полицейским. Он потерял дочь, которая умерла от рака и оставила ему долг 400 тысяч долларов. Он грабил банки и убивал людей кувалдой, а когда его поймали — убил свою семью, после чего покончил с собой в 1985 году.