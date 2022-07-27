Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что США рискуют повторить судьбу СССР, Кубы или Венесуэлы. По его словам, сейчас в стране накопилось слишком много проблем. Среди них — серьезный рост преступности, коррупция в системе образования, бюрократия, высокая инфляция и засилье мигрантов. Более того, политик назвал безумием отношение к ситуации на Украине. Доктор исторических наук, профессор кафедры государственной политики МГУ Вардан Багдасарян уверен: Трамп говорил о реальной возможности развала Штатов. Ведь страна фактически отказалась от национальных ценностей и идентичности, а подобные сценарии не раз приводили к гибели государств.

Далее — прямая речь.

Губительные внутренние процессы США

Эти разговоры начинались как эпатаж. Но в США действительно существуют внутренние процессы, которые угрожают гибели государства.

Там начались беспорядки, вначале страдали монументы, связанные с Гражданской войной, затем были беспорядки на расовой почве. Страна, позиционирующая себя как мировой центр, на самом деле настолько обросла проблемными процессами, что появилась значительная угроза глобального сбоя в функционировании США — вплоть до демонтажа и гибели этой страны Вардан Багдасарян.

Борьба двух сил в США

В США столкнулись две внутренние идеологии. Одна группировка, победившая на последних выборах, связывает перспективы развития США с транснациональными корпорациями, глобальным миром и подавлением национальной идентичности американцев. Как ни парадоксально, собственные национальные интересы и идентичность американцев в версии демократов и нынешнего президента Джо Байдена проигрывают. Вторая группа, которая против этого, — экс-глава США Дональд Трампа и часть республиканцев. Они говорят, что есть американская идентичность и американские ценности. И они разводят установки глобализма и американских ценностей.

Оценка ситуации Трампом заключается в том, что национальная полиция и традиции США подорваны настолько, что США могут повторить опыт СССР — опыт распада, когда, казалось бы, страна находится на пике своей геополитической мощи Вардан Багдасарян.

Особенно важно (что подчеркивает и сам Трамп), что нравственные ориентиры сбиты. Американцы стали очень злыми. Ведь еще несколько десятилетий тому назад, во времена президента Рональда Рейгана, когда он объявлял «крестовый поход» против коммунизма, они говорили, что придерживаются традиционных ценностей, что они религиозны. И всего через несколько десятилетий все это куда-то ушло.

Мы сегодня фиксируем, что характерные распаду процессы, в том числе в плане подрыва ценностей и нравственности американцев, очень велики — вне зависимости от того, находится ли страна сейчас в конфликте с Россией или нет. Это такой кризис, из которого США могут и не выйти. Диагноз Трампа укладывается в эту линию. Отсюда аналогия с СССР.

Опыт распада других держав

Аналогии с Венесуэлой и Кубой… Их образы в американском обществе связаны с кризисами. Это образы кризисных стран. Но модель СССР и модели этих государств разнятся. Так что точный опыт СССР или Венесуэлы, Кубы не может быть повторен. Хотя были прогнозы — еще до распада СССР, — что после гибели Союза последует распад и Штатов.

Если брать истории даже из античного мира, везде это происходило по одному сценарию: отказ от собственной идентичности и национальных традиций. Цивилизация отступает от своих национальных традиций, а затем наступают такие кризисные процессы, с которыми эта цивилизация попросту не может совладать Вардан Багдасарян.

Так и было и с Римской империей, и с Византией. Мировые державы гибли примерно по одному и тому же сценарию. В США же цивилизационный кризис налицо. И он связан с отказом от собственных систем ценностей: долговая этика, высокая религиозность, устройство семьи. Сообщество находится в кризисе. И в этом отношении оно, конечно, повторяет путь, по которому прошли все государства мировой истории, которых сегодня уже нет.