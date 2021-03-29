Духовная жертва. Цены на парковки возле храмов в Москве повысят ради каршеринга

Парковки на некоторых улицах Москвы с 5 апреля подорожают. Это коснется, в том числе, территорий около храмов в центре столицы. Духовенство уже выступило против повышения тарифов, ведь это может демотивировать людей вообще посещать религиозные объекты. Но добавлять новую категорию людей, которая может парковаться бесплатно, бессмысленно.

Запретительная цена

В Москве введут повышенный парковочный тариф на некоторых центральных улицах. За час парковки с 5 апреля придется заплатить 380 рублей. Представители духовенства раскритиковали идею повысить цену на стоянку около религиозных объектов.

Например, тариф увеличится на углу Старосадского переулка, где находится храм Святых Бессребреников Космы и Дамиана, в Благовещенском переулке, где расположен храм Александра Невского на Патриарших прудах, в Филипповском переулке рядом с храмом Воскресения Словущего, в Подкопаевском переулке недалеко от Никольской церкви.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «360» выразил мнение, что такие цены на парковку могут разрушить приходскую жизнь.

Вокруг большинство храмов сложились дружные приходы, прихожане имеют своих духовников. Это сплоченные общины, существование которых, как мне кажется, могут поставить под сомнение отменой бесплатных парковок по воскресеньям Вахтанг Кипшидзе.

Он заметил, что верующие люди в основном находятся на утреннем богослужении в воскресенье. В это время в центре мало машин, поэтому возможность припарковаться бесплатно не создаст неудобств и не увеличит нагрузку на улицы. Во-вторых, храм — это не только богослужение. Это и приходская активность, мастер-классы, лекции, занятия воскресных школ. И все это ставиться под вопрос, если парковки около храмов в центре будут стоить 380 рублей.

Заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов напомнил, что у мусульман пятница — благословенный день. И каждый последний будний день они едут в мечети из разных районов Москвы, при этом льгот на парковку у них нет.

Настоятели храмов обратились в департамент транспорта Москвы с просьбой пересмотреть тарифы и оставить парковки бесплатными в воскресенье хотя бы в первой половине дня, сообщил телеканал «Россия 1».

Интересы бизнеса

До 5 апреля парковка около храмов в Старосадском, Благовещенском, Филипповском и Подкопаевском переулках стоила 200 рублей. На эти зоны распространялось правило воскресенья — в этот день все парковки были бесплатными. Исключение было только для тех парковок, которые стоят 380 рублей.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «360» отметил, что повышать цены на уже недешевую парковку — это перебор. В этом случае, считает Субботин, власти лоббируют интересы бизнеса.

Дайте людям возможность парковаться на автомобилях, нельзя всех перевести на каршеринг. Нельзя лоббировать интересы только бизнеса. И не нужно прикрываться лозунгами, что вот богатые могут парковаться везде. Нет, совсем не так. <…> Нужно умерить пыл и оставить, как было, и пересмотреть все парковочные места. Не нужно превращать это все в бизнес Вячеслав Субботин.

Субботин отметил, что повышение тарифов на парковку дает побочный эффект — люди просто начинают жаться во дворах и тех территориях, где открыт шлагбаум. В центре Москвы действительно все дворы закрыты шлагбаумами и воротами. Но они ломаются, и это превращается в знак для автомобилистов.

При этом сделать парковку бесплатной только для представителей духовенства будет неправильно. Людям, по мнению Субботина, нужно оставить старое доброе правило: кто первый успел припарковаться, тот и молодец.

В то же время технически возможно сделать бесплатной парковку для духовенства. Создаются система и новая категория водителей, которые имеют право на бесплатную парковку. Туда представители духовенства заносят свои данные и стоят бесплатно. Вот только у прихожан тогда возникнет вопрос: «Почему им можно, а нам нельзя»?

«Возникает рознь между представителями духовенства и прихожанами. Им можно, а нам нельзя, хотя мы все занимаемся одним делом. Я бы не стал так делать», — заключил Субботин.

Каршеринг важнее прихожан

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов тоже раскритиковал идею повысить тарифы на парковки в центре. В беседе с «360» он отметил, что почти все парковки уже стоят космических денег, а это повышение делается в интересах каршеринга. Для него же парковка бесплатная.

Шкуматов привел в пример ситуацию с московскими больницами. Рядом с большинством медицинских учреждений нет парковок вообще. И этой проблеме уже много лет, но никто ничего с этим не делает. При этом к больницам люди приезжают не «развлекаться», а только в случае возникновения проблем. В то же время рядом с объектами дежурят беспощадные эвакуаторы.

Прихожане для департамента где-то на 28-м месте <…> Каршеринг для властей Москвы важнее прихожан, людей, которые приезжают в больницы, и так далее. Это все меркнет по сравнению с интересами каршеринга Петр Шкуматов.

Многие водители, приезжающие в центр, изначально не ставят перед собой вопрос о плате за парковку. По словам Шкуматова, 380 рублей в час — это «запретительный тариф».

Кроме того, считает Шкуматов, делать бесплатной парковку для какой-то категории людей тоже неправильно. Ведь эти парковочные места очень быстро забьются автомобилями, для которых стоянка бесплатная.

В центре Москвы катастрофическая нехватка мест для машин, отметил Шкуматов. Если сделают особые места для представителей духовенства, то дальше это превратится в абсурд. Появятся парковки для владельцев собак, потом для машин красного цвета и так далее. В конце концов город просто станет непригодным для жизни.

«360» направил запрос в департамент транспорта Москвы, но на момент публикации текста ответ не поступил.