Дарья Дугина была голосом России, который реально слышали

В телецентре «Останкино» 23 августа состоялось прощание с погибшей в теракте Дарьей Дугиной, дочерью известного философа Александра Дугина. Ее машину взорвали по заказу украинских спецслужб, исполнительница убийства, по версии ФСБ, скрылась в Эстонии. Политический эксперт Александр Прокофьев специально для «360» рассказал, какой знал Дарью Дугину и почему ее смерть — потеря для всей России.

Далее — прямая речь.

С Дарьей Дугиной я знаком благодаря ее профессиональной деятельности. Знал ее как очень хорошего эксперта-международника. У нас были дружеские отношения, она была добрым, светлым человеком, настоящим патриотом России.

У нее были обширные международные связи, она была очень хорошо погружена во внутриполитическую конъюнктуру тех стран, которыми интересовалась. Лично знала многих западных и ближневосточных политиков, общественных деятелей, журналистов, блогеров. И, естественно, будучи настоящей патриоткой, она применяла эти знания.

По моему мнению, Дарья была оплотом непубличной дипломатии. В это тяжелое время она была тем голосом России, который мог пробиваться через все завесы западной пропаганды, как в публичное поле, так и во внутриполитическое, непубличное. И, будучи прекрасным аналитиком, она умела находить именно наиболее сильные аргументы: они хорошо воспринимались той аудиторией, к которой она обращалась.

Я считаю, что она была одним из тех немногих голосов, которые не просто говорили с позиции России, но кого реально слышали Александр Прокофьев

В этом, по моему мнению, была ее сила, источник ее влияния. И именно этим Даша представляла угрозу не только для своих врагов, но и для врагов нашей страны.

Она фактически вела борьбу с глобалистской гегемонией. Работала с теми представителями западной (и не только) политики и культуры, которые боролись за политический и культурный суверенитет своих стран, и наводила мосты с Россией. В этом Даша была очень сильна.