Два уголовных дела, уснувший водитель и ребенок среди погибших. Что известно о ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

На крымской трассе «Таврида» произошло серьезное ДТП. При столкновении микроавтобуса и грузовика погибли минимум восемь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. «360» собрал все, что известно об аварии.

Авария случилась утром 31 июля недалеко от Белогорска. Информация в службу спасения поступила в 05:31, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

За рулем маршрутки был уроженец Дагестана

На место ДТП отправили пожарно-спасательное отделение, оперативные группы МЧС, два экипажа ГИБДД и семь бригад скорой помощи. К столкнувшимся машинам поехали полицейские и психологи.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине КамАЗ.

«Погиб водитель и семь пассажиров микроавтобуса. На месте работают сотрудники ГИБДД», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В республиканском СК добавили, что среди погибших есть ребенок — в аварии не выжила несовершеннолетняя девочка.

«Микроавтобус двигался со стороны Керчи в сторону Симферополя. На 167-м километре произошло столкновение с прицепом КамАЗа. В автобусе находились 17 человек. Восемь из которых, в том числе водитель и одна несовершеннолетняя девочка, погибли. Личности троих погибших удалось установить. Водитель — уроженец Дагестана», — рассказала и. о. старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю по взаимодействию со СМИ Лариса Марковец.

В настоящее время на месте происшествия работают следственная группа, криминалисты.

Источник фото: ГУ МВД по Республике Крым

Правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия, в которых участвуют эксперты-автотехники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. СК будет расследовать дело по статье 238 — об оказании услуг ненадлежащего качества.

Предварительно установлено, что управлявший микроавтобусом мужчина уснул за рулем. По информации источника, он был трезв, однако не соблюдал режим труда и отдыха. Mercedes-Benz Sprinter зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Его водитель занимался частным извозом.

Пострадали дети и беременная женщина

В аварии, по уточненным данным, пострадали 10 человек. Об этом «Интерфаксу» рассказала вице-премьер Крыма Елена Романовская

«Восемь погибших, десять пострадавших», — сказала она. Раньше говорилось о четырех получивших травмы.

Четверых человек отправили в больницу Симферополя. Двое из них — в операционной, еще за двумя наблюдают медики.

РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав уточнило, что число погибших выросло до девяти. Во время операции скончался один из пациентов.

Пострадавшие в ДТП дети получили незначительные ссадины и ушибы. Их забрал отец. Беременную женщину отвезли в перинатальный центр. Местные СМИ пишут, что она находится в тяжелом состоянии. Трое пациентов — в больнице Белогорска, за одним из них выслали машину скорой.

Личности погибших и пострадавших уточняются. После этого власти примут решение об оказании помощи их семьям.

Проверку в связи с аварией на крымской трассе начали крымские прокуроры, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

«Организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

В надзорном органе уточнили, что в микроавтобусе находились 18 пассажиров, в том числе несовершеннолетние.