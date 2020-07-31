Два уголовных дела, уснувший водитель и ребенок среди погибших. Что известно о ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Авария случилась утром 31 июля недалеко от Белогорска. Информация в службу спасения поступила в 05:31, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
За рулем маршрутки был уроженец Дагестана
На место ДТП отправили пожарно-спасательное отделение, оперативные группы МЧС, два экипажа ГИБДД и семь бригад скорой помощи. К столкнувшимся машинам поехали полицейские и психологи.
По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине КамАЗ.
«Погиб водитель и семь пассажиров микроавтобуса. На месте работают сотрудники ГИБДД», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В республиканском СК добавили, что среди погибших есть ребенок — в аварии не выжила несовершеннолетняя девочка.
«Микроавтобус двигался со стороны Керчи в сторону Симферополя. На 167-м километре произошло столкновение с прицепом КамАЗа. В автобусе находились 17 человек. Восемь из которых, в том числе водитель и одна несовершеннолетняя девочка, погибли. Личности троих погибших удалось установить. Водитель — уроженец Дагестана», — рассказала и. о. старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю по взаимодействию со СМИ Лариса Марковец.
В настоящее время на месте происшествия работают следственная группа, криминалисты.
Правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия, в которых участвуют эксперты-автотехники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. СК будет расследовать дело по статье 238 — об оказании услуг ненадлежащего качества.
Предварительно установлено, что управлявший микроавтобусом мужчина уснул за рулем. По информации источника, он был трезв, однако не соблюдал режим труда и отдыха. Mercedes-Benz Sprinter зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае. Его водитель занимался частным извозом.
Пострадали дети и беременная женщина
В аварии, по уточненным данным, пострадали 10 человек. Об этом «Интерфаксу» рассказала вице-премьер Крыма Елена Романовская
«Восемь погибших, десять пострадавших», — сказала она. Раньше говорилось о четырех получивших травмы.
Четверых человек отправили в больницу Симферополя. Двое из них — в операционной, еще за двумя наблюдают медики.
РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав уточнило, что число погибших выросло до девяти. Во время операции скончался один из пациентов.
Пострадавшие в ДТП дети получили незначительные ссадины и ушибы. Их забрал отец. Беременную женщину отвезли в перинатальный центр. Местные СМИ пишут, что она находится в тяжелом состоянии. Трое пациентов — в больнице Белогорска, за одним из них выслали машину скорой.
Личности погибших и пострадавших уточняются. После этого власти примут решение об оказании помощи их семьям.
Проверку в связи с аварией на крымской трассе начали крымские прокуроры, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.
«Организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.
В надзорном органе уточнили, что в микроавтобусе находились 18 пассажиров, в том числе несовершеннолетние.