Друзья на время. Какую пользу России принесет работа с разными странами

Несмотря на проблемы в отношениях с Западом, Россия продолжает сотрудничать со множеством стран. Среди них можно выделить республики СНГ, страны ЕАЭС, Латинской Америки и даже Африки. О дружбе речи не идет — ведь любая дружба в политике длится ровно столько, сколько удобно.

Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, с какими странами у России «живые отношения». В этот список входит все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии.

«У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС. Кроме этого, еще один важный интеграционный процесс на пространстве бывшего Союза — это Союзное государство России и Белоруссии», — заявил пресс-секретарь президента.

Существуют доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. С Арменией продолжается большое количество интеграционных процессов, приносящих ей как политическую, так и экономическую выгоду.

«Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии», — сказал Песков.

Не обошлось и без упоминания стран Латинской Америки. Они также проявляют интерес к развитию отношений с Россией. Также в сотрудничестве с нами заинтересованы африканские государства.

В большей степени хромают отношения с Западом. Например, речь о саммите «ядерной пятерки» пока не идет, потому что пока у тех же американцев отсутствует желание в этом участвовать — организовать его будет маловероятно. С Брюсселем тоже дела идут неважно, но с некоторыми странами — членами ЕС диалог на двусторонней основе все равно продолжается.

Он отметил, что новый президент Молдавии Майя Санду пока в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут. От диалога с Россией пока никто не отказался.

Друзей нет

У России нет друзей, но есть партнеры, с которыми она успешно сотрудничает, особенно в формате двухсторонних отношений. И пожалуй, на сегодняшний день это самая оптимальная форма сотрудничества.

«Давайте начнем с того, что у России друзей нет. У нас есть временные партнеры, с которыми у нас в определенные временные отрезки совпадают какие-то цели и интересы», — подчеркнула политолог Наталия Елисеева в разговоре с «360».

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, понятия дружбы сейчас сильно преобразовалось. Во времена Советского Союза это подразумевало содержание другой страны за свой счет. Но сейчас такие модели ушли в небытие.

Наиболее углубленные отношения у России сейчас с Китаем. Елисеева отметила, что у стран большое количество точек соприкосновения, схожие интересы и коалиция против США. Отношения двух стран преобразовались. Раньше Китай воспринимал Россию как сырьевую страну, а теперь взаимоотношения вышли на несколько другой уровень.

По мнению политолога Эндрю Корыбко, наиболее плотные связи у Россией сейчас с Турцией, Израилем, Ираном, Индией, Китаем и, как ни странно, Германией.

У нас также неплохие торговые отношения со странами Латинской Америки, и некоторое время назад Россия пыталась зайти в Африку. В основном у России сейчас складываются отношения с теми государствами, у которых сложные отношения с США и странами ЕС.

Побеждает выгода

При этом нельзя сказать, что Россия совершенно не взаимодействует с США и ЕС. Елисеева заметила, что все сотрудничество, которое есть у России, лежит в рамках, которые возможны. Никто выше головы прыгать не собирается. При этом ряд контрактов и с ЕС, и с США у нас есть. Они не попадают под санкции и продолжают функционировать вне зависимости от политической обстановки.

По словам политолога, США этого даже не скрываются. Сферы вроде гражданской авиации или космоса они не трогают, потому что это не выгодно.

«Политика политикой, а выгода выгодой. То же самое касается ЕС, в том числе и в вопросе строительства „Северного потока — 2“. Здесь все-таки нужно понимать, что экономическая выгода превалирует над политической борьбой», — подчеркнула эксперт.

Кошкин предложил вспомнить вопрос с продлением СНВ-III. Договор довольно быстро и без проблем продлили, потому что этот сектор взаимодействия двум странам был выгоден. В такие моменты и государство, и руководители открыты к сотрудничеству. В ЕС также, несмотря на агрессивную повестку в информационном пространстве, Россия все еще находится на 3-4 местах по взаимодействию.

Политолог Эндрю Корыбко отметил, что, с той же Сербией и Венгрией у России вообще довольно хорошие отношения.

Акцент на Азию

По словам Корыбко, у России довольно плотные отношения с Сирией на Ближнем Востоке. Она улучшает отношения с Пакистаном и Саудовской Аравией, а также пытается сделать то же самое с Японией и Южной Кореей. Она очень активна в Африке, включая ЦАР, Судан и Южную Африку, а также в Египте и Алжире.

По мнению политолога, все страны из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии являются перспективными партнерами России. В нее входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Особое внимание России стоит обратить внимание на Вьетнам.

Он также отметил, что вместо попыток наладить контакт с Западом России лучше сосредоточиться на расширении своего всестороннего взаимодействия со странами «глобального Юга», особенно с Пакистаном. Сейчас он играет большую роль в установлении китайско-пакистанского экономического коридора и является неотъемлемой частью в вопросе достижения мира в Афганистане.

Если в Афганистане наступит мир, то будет открыт Кабульский коридор между Центральной и Южной Азией. И если Россия будет вовлечена в это за счет сотрудничества с Пакистаном, то получит экономический доступ к Индийскому океану. А об этом, по словам Корыбко, Россия очень давно мечтает.