Дружинники для защиты женщин от мигрантов появились в Новой Москве. Но с самообороной нужно быть осторожнее

Жители Сосенского поселения в Новой Москве решили сплотиться из-за страха перед мигрантами и организовали отряды самообороны. Полиции не хватает, а организации, которые работают с приезжими рабочими, не имеют на них влияния. Жалобы и обращения к властям подтолкнули большой рейд с проверкой документов приезжих. Однако вряд ли это решит проблему.

В Новой Москве жители были вынуждены создать отряды самообороны из-за страха перед мигрантами. Представитель Сосенского поселения подтвердил СМИ создание отрядов дружинников и групп поддержки, которые по вечерам провожают от метро до дома местных женщин и девушек.

По словам одной из жительниц Коммунарки, в вечернее время многие боятся ходить по улицам из-за нетрезвых мигрантов. Теперь в Telegram есть специальная группа, в которой можно оставить сообщение о необходимости провожатых, указать место и время. На помощь придут мужчины и даже целые семьи.

Приезжих рабочих в районе действительно много: они работают на оптовом продовольственном рынке «Фуд Сити», строительном рынке «Славянский базар», занимаются ремонтными работами в новостройках. При этом за полтора месяца в районе произошли одно изнасилование и две попытки совершить это преступление.

Недостаток полиции порождает безнаказанность

Председатель совета «Гражданский союз поселения Сосенское» Кирилл Бармашев подтвердил «360», что жители создали чат в Tekegram, предложив мужчинам, у которых есть возможность и время, вечерами патрулировать район и провожать женщин от метро. По его словам, большая часть проблем исходит от мигрантов, которые работают на близлежащих стройках.

«На это накладывается то, что у нас очень низкая численность полиции — в восемь-девять раз ниже, чем в среднем по России: меньше 100 полицейских на 100 тысяч населения. Соответственно, ослаблен контроль за происходящим, то есть никаких вечерних полицейских патрулей нет, потому что у них нет ресурсов. Это порождает безнаказанность — бесконечное хулиганство, драки», — пояснил Кирилл Бармашев.

Он отметил, что именно поэтому люди решили объединиться. Из-за долгого оформления всех необходимых официальных документов дружина стала неформальной инициативой местных жителей. Они также отправили обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву, а недавно написали письмо президенту России Владимиру Путину.

Нарушителями могут быть россияне

Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с «360» отметил, что трудовые мигранты очень похожи на граждан Российской Федерации, которые не являются этническими русскими. Многие не смогут отличить дагестанца, ингуша, чеченца, осетина от узбека или таджика.

«Большинство мигрантов негативно относятся к алкоголю, так как исповедуют ислам, который не приветствует это дело. Кроме того, иностранные граждане работают от зари до зари, и чтобы они нетрезвые возвращались с работы… Мы в нашем профсоюзе с этим не сталкивались», — сказал Ренат Каримов.

При этом председатель Профсоюза трудящихся мигрантов уточнил, что далек от того, чтобы выгораживать преступников. Ренат Каримов также заявил, что в их организацию никто с жалобами не обращался, но профсоюз в любом случае не имеет никаких рычагов воздействия на приезжих рабочих.

Реакция властей

Согласно официальному отчету Межмуниципального отделения МВД России «Коммунарский» за 2020 год, в Сосенском городском поселении, включающем в себя 11 населенных пунктов, официально зарегистрированы 142 тысячи постоянных жителей, а также 66 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщил Telegram-канал Readovka.

Утром 26 октября в Сосенском началась масштабная спецоперация. Местные жители сообщили, что все дороги перекрыты, огромное количество полицейских, автозаков, спецмашин. По улицам ходят патрули с собаками и конная полиция. Полицейские проверяют документы у мигрантов при выходе из метро «Прокшино» и на перекрестках в ЖК «Испанские кварталы».

Самооборона должна быть адекватной

Адвокат АК «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко пояснил «360», что людей, которые договариваются между собой сопровождать кого-то до определенного места, нельзя назвать отрядами самообороны. Ведь такие отряды обычно занимаются организацией сопротивления или каких-то силовых акций.

«Они просто собираются вместе, чтобы большое скопление людей отпугнуло хулиганов и потенциальных преступников. В случае необходимости они могут использовать перцовые аэрозоли, если создается какая-то противоправная ситуация. А вот спецсредства они использовать не могут, это прерогатива сотрудников спецслужб», — уточнил Алексей Скляренко.

Адвокат также отметил, что хулиганам нужно давать отпор, но при этом самооборона должна быть адекватной: если кто-то просто задирается, никого убивать не надо.