«Дружба» дружбой, а нефть врозь. Польский НПЗ хочет денег за грязную российскую нефть

Крупнейшее польское нефтеперерабатывающее предприятие PKN Orlen обратилось к своим российским поставщикам с просьбой о компенсации за загрязненную нефть, поставленную весной этого года по нефтепроводу «Дружба».

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Об этом сообщил генеральный директор завода Даниэл Обайтек. Как уточнило Reutеrs, речь идет о возмещении расходов, связанных с переработкой и дополнительной закупкой сырой нефти, а также защитой установок.

О присутствии хлоридов в поставках российской нефти стало известно в апреле текущего года. Эти вещества могут повредить оборудования для переработки продукта.

Резкое ухудшение качества нефти заметили в белорусском концерне «Бенлнефтехим». Несколько стран прекратили принимать нефть, поступающую по нефтепроводу «Дружба». Польша остановила закачку 24 апреля на 46 дней до 9 июня.

В этот период Варшава использовала аварийные запасы топлива и поставляла его по морю. Даниэль Обайтек написал в Twitter, что руководство PKN Orlen намерено компенсировать понесенные расходы.

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«Мы обратились к поставщикам за компенсациями за поставку нефти, содержащей органические хлориды. Нам требовался точный расчет всех затрат, которые мы понесли, связанных с защитой производственных установок, а также получением чистой нефти для поддержания непрерывности переработки. Поэтому этот процесс был длительный», — цитирует пресс-служба главу Orlen Даниеля Обайтека.

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Компания смогла поддерживать деятельность, несмотря остановку поставок. Например, Плоцкий НПЗ из 1,4 миллиона тонн ежемесячно около половины получал из Анголы, Нигерии, США и ОАЭ. Саудовская Аравия стала вторым по величине поставщиком нефти в Польшу, в то время как импорт российской нефти сократился на 20%.

В прошлом месяце нефтепроводный концерн «Транснефть» заявил, что выделил 23 миллиарда рублей (360,31 миллиона долларов) на компенсации за поставки некачественной нефти.

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В октябре Orlen уже получила часть компенсации за непоставленную через «Дружбу» нефть. Пресс-секретарь компании Йоанна Закшевская сообщила об этом Польскому агентству печати. Она уточнила, что сейчас ведется анализ и подсчет убытков от поставок некачественной нефти.

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил «360», что намерение польского концерна получить компенсацию является обычным продолжением сложившейся весной-летом ситуации. Она уже разрешена и «Транснефть» заранее зарезервировал деньги на компенсацию по этому инциденту. Это стандартное решение вопроса.

«В отличии от газа, у нас вообще не существует конфликтов ни с одним потребителем нефти. Вот газовый вопрос у нас сильно политизирован. А по нефти у нас все замечательно и всегда было. Ситуация с загрязнением больше обсуждалась внутри страны и в Белоруссии, нежели за границей. У всех наших вешних партнеров, что в Польше, что в Германии, был минимальный информационный фон. Сугубо коммерческая история. Да, поставили некачественный продукт, надо за это заплатить неустойку», — резюмировал эксперт.