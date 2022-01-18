Дружбе дагестанцев и русских много лет. Отдельные конфликты нужно предотвращать воспитанием

В Москве задержали агрессивного мужчину, который допустил оскорбительные высказывания в автобусе. Хулиган извинился, заявив, что его вынудили пойти на конфликт. По мнению соотечественников, всему виной низкая культура и незнание истории.

Дебошир оправдался и извинился

Полицейские нашли дагестанца, который устроил перепалку в московском автобусе и угрожал своим попутчикам. После публикации видео с происшествием Следственный комитет возбудил уголовное дело. Хулигана задержали в Калужской области и доставили в столицу. После задержания дебошир признал, что «был резок в высказываниях». Ему грозит обвинение по 282 статье Уголовного кодекса за разжигание межнациональной ненависти.

Хулиганом оказался 29-летний уроженец Дагестана Шугаиб Балакаев, написал MK.ru. Вся семья администрацией поселения характеризуются положительно. Кроме того, там заявили, что даже не слышали о судимостях своего земляка. В то время как одна из них была оформлена в райцентре в 2017 году за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим», — заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Нельзя делать вывод обо всем народе

Член-корреспондент РАН и комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в разговоре с «360» подчеркнул, что если бы негативное отношение дагестанцев к другим национальностям было нормой, в республике вряд ли бы побывали 117 тысяч туристов только за первые 10 дней нового, 2022 года. Профессор добавил, что местные принимают гостей от души, закладывается реальная дружба, поэтому не стоит уделять пристальное внимание хулиганским выходкам.

«Разумеется, неадекватных людей хватает, но я не стал бы судить о национальности по участнику конфликта в московском автобусе. Знаете, по данным ЮНЕСКО, в каждом школьном классе 92% нормальных и 8% ненормальных детей, это общие данные. Но эти 8% есть и среди населения. Я бы не делал по ним вывод обо всем дагестанском народе», — сказал Гаджимет Сафаралиев.

Он отметил, что Москва — огромный город и туда приезжают разные люди, фильтра нет. Нарушителей нужно наказывать согласно закону, не глядя на национальность и заслуги.

Люди забыли историю

По словам Гаджимета Сафаралиева, во всех муниципальных образованиях республики есть ответственное лицо, которое отвечает за недопущение конфликтов на религиозной и межнациональной основе. Возможно, пришла пора пересмотреть стратегию по национальной политике республики с учетом сегодняшних реалий — социум меняется.

По словам профессора, в Дагестане или в соседних республиках таких конфликтов не происходит. Поэтому нужно усилить на местах работу с людьми, чтобы они знали, как себя вести за пределами Кавказа.

«Обилие гаджетов, жизнь в виртуальном мире — все это приводит к тому, что они начинают чувствовать себя по-другому, не понимая, что все мы живем на земле и ответственны за свои поступки. Причем ответственны не только мы сами, но и наша семья, близкие, наш народ, который ты представляешь», — подчеркнул Сафаралиев.

Он заметил, что к нарушителям нужно применять меры не только юридического, но и морального характера. Если в том ауле, на той улице, где жил хулиган, будет высказано неприятие его поведения, он и другие задумаются. Национальная политика — это не проведение мероприятий, нужно смотреть глубже.

«Какое патриотическое воспитание у этого парня? Он что, историю знает? Он что, знает, что в войну наши деды воевали вместе? Я уже лет 10 предлагаю сделать историю обязательным экзаменом ЕГЭ. Хотя я сам физик и математик, я считаю, что важнее всего нам сейчас история», — отметил Сафаралиев.

Замалчивать правду не стоит

Председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский сказал «360», что резонанс помогает правоохранительным органам обращать внимание на проблемы и оперативно их решать.

«Давно принято решение по такого рода делам разбираться очень оперативно и быстро выносить решение. А тот факт, что межнациональные конфликты стали чаще освещаться в прессе, связан с тем, что эта тема пользуется большой популярностью у населения. Хотя на самом деле таких конфликтов стало меньше», — сказал Московский.

Он отметил, что не стоит замалчивать происхождение хулиганов — отсутствие гласности в таких делах не ликвидирует конфликт, а лишь накалит обстановку, доведя ее до взрыва, как это было в Узбекистане во время конфликта местных с турками-месхетинцами. Это не значит, что нужно нагнетать негатив, но скрывать происшествия неразумно.

Наказание должно соответствовать вине

Московский напомнил, что, по данным соцопросов, которые проводили среди приезжих из Средней Азии, мало кто из них лично сталкивался с ущемлениями на национальной почве. Наверняка такая же картина будет и при опросе русских жителей Москвы, хотя есть и те, кто считает себя ущемленными.

«Такое предубеждение, что раньше все было хорошо, а сейчас все плохо. <...> Но раньше по-разному все было, и сейчас по-разному. Сегодня довольно мирно все друг с другом уживаются — это касается и межнациональных браков, и отношений в трудовых коллективах», — отметил Юрий Московский.

Вне зависимости от национальности люди должны знать, что есть закон, который встанет на сторону потерпевшего и накажет виновного, подчеркнул эксперт. Тем более что сейчас есть видеокамеры, да и у большинства людей есть смартфоны, на которые можно заснять происшествие. Главное — чтобы наказание соответствовало правонарушению, а не шло на поводу у волны возмущения.