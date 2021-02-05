Сотни россиян живут с советским паспортом и верят в другое государство. Они опасны?

В столичном аэропорту полицейские задержали пару, которая собиралась вылететь в Астрахань по паспортам СССР. Возможно, нарушители были адептами экстремистской организации. Сотни россиян сейчас живут по поддельным документам старого образца и ведут борьбу против современного государственного строя.

Пассажиры из прошлого

Как сообщил Telegram-канал Baza, на стойке регистрации во Внуково мужчина и женщина предъявили паспорта граждан не существующей ныне страны. Сотрудники аэропорта предсказуемо отказались оформлять их по документам, утратившим срок годности 30 лет назад.

Разгорелся скандал — странные пассажиры предъявляли купленные в интернете билеты на рейс и требовали, чтобы их пустили в самолет. Когда стало понятно, что лайнер улетит без них, «граждане СССР» принялись требовать гостиницу и питание из-за сорванного рейса.

В дело пришлось вмешаться полицейским. Они потребовали документы у скандалистов — так выяснилось, что помимо паспортов СССР у них есть и актуальные российские документы. Видимо, это натолкнуло на мысль о неадекватности путешественников, и полицейские вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики не стали забирать несостоявшихся пассажиров в психиатрическую лечебницу. Дело ограничилось тем, что полицейские зафиксировали данные пары и отпустили ее. Позже, все же воспользовавшись паспортами граждан Российской Федерации, мужчина и женщина благополучно добрались до Астрахани.

Паспорта-новоделы

Это не первый случай, когда поклонники прошлого стараются жить по его законам, не забывая пользоваться всем благами настоящего. А иногда такие «граждане СССР» представляют откровенную угрозу для окружающих. Громкой стала история ковид-диссидента Станислава Терентьева, который живет по паспорту СССР и считает, что с помощью коронавируса над ним ставят опыты.

Судебный эксперт-религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных движений и культов Игорь Иванишко усомнился, что у летевшей в Астрахань пары были паспорта, выданные им в Советском Союзе.

«Было бы понятно, если бы у этих людей имелись лишь удостоверяющие личность документы, которые выданы еще в СССР. Но здесь совершенно другая правовая ситуация: были обнаружены также и действующие паспорта граждан Российской Федерации. А они оформлялись вместо паспортов СССР, и при замене одного паспорта на другой предыдущий документ аннулируется», — подчеркнул эксперт в беседе с «360».

Как пример можно привести банковскую карту: когда ее меняют на новую, предыдущей воспользоваться уже не получится. Кроме того, при замене старые советские паспорта изымали — они просто не могли оказаться на руках у путешествующей парочки. Игорь Иванишко предположил, что это новодел, который выдает своим адептам движение «СССР»*.

«Суверены» и «живые люди»

Идеи движения «СССР»* сейчас очень популярны в России. Адепты заявляют, что развал Советского Союза не имеет юридической силы, действующее правительство считают незаконным и не признают его власть. Члены движения считают, что можно не платить налоги, не иметь ИНН и российского паспорта.

В интернете эти люди также именуют себя «движением суверенов» или «живыми людьми». А вот обычных граждан страны — тех, кто пользуется паспортами Российской Федерации, признает государство и правительство, — «суверены» называют рабами.

«Живых людей» можно увидеть на самых разных политических демонстрациях. Они активно присоединяются к любым акциям протеста и неповиновения.

Государство в государстве

«СССР»* вполне осознанно играет в свое собственное государство, считая себя параллельным правительством, которое придет к власти, когда будет свергнуто нынешнее. Сами придумали свои министерства, комитет государственной безопасности и прочие ведомства, которые были в Советском Союзе. И охотно выдают самые разнообразные документы и мандаты «образца СССР».

«При печати своих документов они используют ту же бумагу, что и при изготовлении советских паспортов — при нынешних технологиях это довольно несложно сделать. Первоначально было даже сложно отличить оригинал от новодела движения. Делают на старых бланках не только паспорта, но и профсоюзные билеты СССР, удостоверения сотрудников милиции, ОБХСС и так далее, даже денежные знаки. Единственное, что сразу выдает такие поделки, — дата выдачи, ее они ставят правдиво», — рассказал Игорь Иванишко.

Раздают в «СССР»* и должности: лидер движения назначил себя врио президента СССР, его друзья стали министрами, друзья друзей — генералами, полковниками и так далее. Не исключено, что у скандалившей во Внуково парочки тоже есть какие-то «высокие должности».

Скандальное собрание

Если сначала деятельность этих «суверенов» вызывала улыбку, то теперь уже не до смеха. Сегодня эти люди активны и агрессивны, движение стало большим: в каждом крупном регионе по несколько сотен активных людей, которые уже стали головной болью для органов правосудия.

Адепты «СССР»* активно подают гражданские иски от граждан, которые, например, не согласны платить налоги или желают воспользоваться услугами банка, но отказываются предоставлять паспорт РФ, указывая на то, что они граждане СССР. При этом они апеллируют к невообразимому перечню постановлений, конвенций и даже нормам морского права, которые при внимательном рассмотрении оказываются лишь безграмотной мешаниной.

Признаны экстремистами

Люди приходят в это движение по разным причинам. Кто-то ностальгирует по прошлому, кому-то просто кажется, что именно так можно создать идеальное общество, кто-то поддается протестным настроениям. По словам Иванишко, в «СССР»* много сектантов, например нью-эйдж или неоязычники, которые расшифровывают аббревиатуру как «Союз славянских сил Руси».

Это довольно иронично, учитывая, что корни движения уходят в США. Именно там возникла концепция «суверенного гражданина»: ее выдвинул в 1971 году ветеран Второй мировой войны Уильям Гейл. Ветеран и соратники также печатали удостоверения и призывали не платить налоги. Аналоги движения есть в Канаде и Европе, в частности в Германии.

«В 2019 году Верховный суд Республики Коми признал „СССР“ экстремистской организацией. Поэтому такие организации, как „Домой, в СССР“, „Граждане СССР“, „Правительство СССР“ и прочие, — это представители того движения, которое уже является экстремистским и внесено в соответствующий федеральный список», — отметил эксперт.

*«СССР» — экстремистская организация, запрещена в России.