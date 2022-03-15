Карту «Мир» добавят в Apple Pay. Как подключить ее на других сервисах

После отключения Google Pay и Apple Pay оплата телефоном, казалось бы, стала невозможной. Но способы есть — и довольно простые. А тут еще Apple разрешила привязывать карты российской платежной системы «Мир» к учетной записи Apple ID. Как действовать в новой реальности, не прощаясь с привычными технологиями, разбирался «360».

Оплатить покупки в AppStore теперь можно при помощи карты «Мир». На сайте Apple ее добавили в число способов оплаты в учетной записи Apple ID вместе с Apple Pay, большинством кредитных и дебетовых карт, счетом мобильного телефона через поддерживаемых операторов и прочими возможностями. Пока что при попытке выбрать «Мир» основным способом оплаты приходит отказ.

В Telegram-канале «Русский маркетинг» появился скриншот переписки с техподдержкой Apple, которая указала на временные «проблемы в банковской и транзакционной системе». В компании заявили, что работают над их устранением.

Источник фото: Telegram-канал «Русский маркетинг»

Платить телефоном можно

Несмотря на приостановку операций по банковским картам Visa и MasterCard через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, расплатиться смартфоном все-таки можно. Первое, что необходимо сделать, — оформить карту платежной системы «Мир».

Источник фото: телеканал «360»

Она может быть как на пластиковом носителе, так и виртуальной — в приложении банка. Условия оформления следует уточнить в выбранной кредитно-финансовой организации.

Для смартфонов с операционной системой Android 6 и выше и владельцев аккаунта Google оптимальным будет скачать Mir Pay, отсканировать или вручную добавить данные карты «Мир», принять условия обслуживания и подтвердить профиль (придет СМС-уведомление или Push).

Источник фото: телеканал «360»

К Google Pay карту «Мир» пока привязать нельзя.

Как быть с Apple Pay

Чтобы добавить карту «Мир» в качестве платежного средства в Apple Pay, нужно выполнить несколько простых шагов.

Во-первых, открыть приложение Wallet на своем устройстве. Во-вторых, нажать на значок «+» в правом верхнем углу. В-третьих, выбрать функцию «Добавить карту» и внести данные карты «Мир».

Источник фото: телеканал «360»

Важно! Проверьте версию ОС на устройстве. IPhone следует обновить до версии iOS 14.5, Apple Watch — до 7.5, MacBook — до 11.3, iPad — до 14.5.

Вариант для Samsung Pay

В приложении на устройстве необходимо нажать «+» в пункте «Банковские карты», отсканировать карту «Мир» или ввести ее данные вручную, принять условия обслуживания и подтвердить профиль через СМС или push-уведомление.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас скорость работы сервиса Mir Pay, предупреждали в Национальной системе платежных карт, несколько замедлилась. Оператор карт «Мир» объяснил это большим количеством загрузок новых карт. Никаких новых действий предпринимать не нужно — просто попозже еще раз зайти в приложение.